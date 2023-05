El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurrió este martes a un Falcon privado más contaminante que el usado en las últimas semanas y lo hizo hecho para desplazarse dos mítines del PSOE con motivo de las elecciones del 28M, primero a Jerez de la Frontera (Cádiz) y después a Badajoz. Fue aquí donde se produjo además un hecho inusual hasta ahora: el Falcon privado de Sánchez fue aparcado en la base militar de Talavera la Real y no en el aeropuerto de Badajoz, según pudo saber OKDIARIO.

En concreto, el jefe del Ejecutivo socialcomunista se subió en esta ocasión a bordo de un Falcon 2000EX, un modelo de aeronave más antiguo y contaminante que el Falcon 2000S con el que Sánchez viajó a Canarias el pasado 6 de mayo y a Baleares el 17 de mayo. Este avión también es operado por la compañía Gestair, contratista del Gobierno de Sánchez en el mantenimiento de los Falcon del Ejército del Aire. Precisamente, el presidente socialista también ha utilizado estas aeronaves militares en esta campaña, si bien en tales casos Moncloa puso en agenda algún acto institucional cercano al lugar del mitin como coartada para justificar el empleo de recursos públicos.

Sin embargo, este martes no hubo ninguna visita de paja y Sánchez se desplazó a Jerez directamente tras asistir en Madrid a la reunión del Consejo de Ministros. El Falcon 2000EX le esperó en la terminal ejecutiva del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para llevarle al aeropuerto de Jerez, donde aterrizó a las 12:26 horas después de un vuelo de 48 minutos. Luego, desde aquí viajó hacia Badajoz sobrevolando cerca de la parte norte del Parque Natural de Doñana en un vuelo corto y con un fuerte impacto medioambiental, ya que sólo alcanzó los 22.000 pies durante tres minutos.

El Falcon privado de Sánchez llegando a la base militar de Talavera la Real.

Luego, el jet privado no fue aparcado en la zona civil del aeropuerto de Badajoz, sino en la contigua base militar de Talavera la Real, que también alberga el Ala 23 del Ejército del Aire. Si bien este aeropuerto comparte pista y torre con las Fuerzas Armadas, hay dos plataformas de estacionamiento, la civil y la militar. Este hecho, el uso de instalaciones militares en viajes privados, supuestamente pagados por el PSOE, no se había producido en ninguno de sus anteriores desplazamientos en aeronaves operadas por Gestair. No ocurrió así en Murcia, donde el Falcon 2000S esperó a Sánchez para llevarle a Canarias, y tampoco en Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Ibiza, Palma de Mallorca o Jerez este mismo martes.

El Falcon privado de Sánchez saliendo de la base militar de Talavera la Real.

Por su parte, el PP de Alberto Núñez Feijóo -tras desmentir el bulo de Ferraz sobre su vuelo anulado a Canarias- exigió el lunes al PSOE que «informe de los medios de transporte usados por su secretario general para asistir a sus actos electorales». Y este martes en un mitin en Cáceres, el propio Feijóo se dirigió al líder del PSOE en la misma línea: «Yo he enseñado mi billete de avión, que Sánchez nos enseñe los gastos del Falcon», enfatizó. De momento, los socialistas se han negado a mostrar a OKDIARIO las facturas del pago de los vuelos privados a Sánchez