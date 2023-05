Alberto Núñez Feijóo ha pedido a Pedro Sánchez que enseñe las facturas del Falcon. «Le estamos pagando todos los españoles los viajes de la campaña electoral», ha afirmado el líder del PP durante el mitin celebrado este martes en Cáceres. Feijóo ha anunciado que, cuando sea presidente del Gobierno, «jamás» usará el Falcon para acudir a los actos de partido. «Modificaremos, además, la regulación de los medios del Estado para no usarlos a favor de un partido político» ha anunciado el gallego.

Feijóo no ha dejado pasar la oportunidad para explicar la polémica que el PSOE ha desatado tras la cancelación del vuelo del presidente popular de este pasado domingo para viajar a Tenerife. El PP se vio obligado a retrasar el acto previsto en la isla al día siguiente porque el vuelo se había anulado. El partido socialista acusó a Feijóo de querer evitar viajar a dicho acto y puso en duda que dicho vuelo existiera. «He enseñado mi tarjeta de embarque. Me han intentado calumniar los del Tralará y los del Falcon. Cómo de nerviosos tienen que estar para creer que somos capaces de mentir con algo así», ha lamentado Alberto Núñez Feijóo.

«Me preocupa mucho que, después de usar el Falcon para todo, Moncloa se haya olvidado de que existen los vuelos regulares y que éstos, se cancelan con relativa facilidad. Más aún cuando tenemos que optar por compañías low cost», ha explicado Feijóo.

El presidente nacional del PP ha aprovechado el acto con los afiliados de Cáceres para volver a pedir el voto. «Pedimos su apoyo a todos los que quieren que las cosas vayan bien. No hay atajos. Para que gobierne el PP, tiene que ganar el PP. Para que gane el PP, hay que votar al PP. Queremos mayorías amplias, sólidas y contundentes. Sólo así gobernará el PP», ha afirmado Feijóo, apelando, de nuevo, a la utilidad del voto.

Alberto Núñez Feijóo ha reconocido que no pide el voto en nombre de la perfección, «porque no somos perfectos», pero sí lo hace en nombre de la normalidad. «Sin duda, somos mucho mejores que el Gobierno actual. Todo tiene que volver a ser antes del sanchismo. Hay que huir de la soberbia, de la polémica, del teatrillo, de la mentira, de la suma de escándalos. Las minorías radicales no pueden seguir imponiéndose a las mayorías democráticas». El líder del PP también ha prometido recuperar el prestigio de las instituciones «maltratadas y menoscabadas por el sanchismo». «Los jueces son machistas y fachas con toga. Se han cargado el CIS, el CNI, la Fiscalía y el Consejo de Estado. Esto se tiene que terminar», ha sentenciado Feijóo.

El líder popular no ha querido dejar pasar la oportunidad de reconocer el entusiasmo y la ilusión que está notando durante esta última semana de campaña. «El ambiente es excepcional. Y, cuando ocurre eso, las victorias son también excepcionales. Salimos a ganar y vamos a ganar», ha concluido Feijóo.