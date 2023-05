El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparentemente repuesto del desastre electoral del 28M para su partido, ha recibido este martes en La Moncloa a la ex secretaria de Estado de Estados Unidos y ex candidata presidencial, Hillary Clinton. Por el momento, no ha trascendido el motivo del encuentro.

Pedro Sánchez viajó a EEUU para apoyar la candidatura de Clinton en 2016. «Lunes, martes y miércoles estaré en Washington DC siguiendo las elecciones presidenciales. Todos/as con Hillary!», escribió el entonces ex diputado socialista en un mensaje publicado en su perfil de redes.

Lunes, martes y miércoles estaré en Washington DC siguiendo las elecciones presidenciales. Todos/as con Hillary! #ImWithHer pic.twitter.com/vtrk1ejlY8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 5, 2016

Clinton fue jefa de la diplomacia estadounidense durante la administración de Hillary Clinton y posteriormente fue la candidata demócrata a la presidencia del país en 2016, en las que fue derrotada por el republicano Donald Trump.

El pasado 12 de mayo, ya adentrada su legislatura, Pedro Sánchez fue invitado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la Casa Blanca, donde ambos líderes discutieron sobre migración y la situación de la guerra de Ucrania.

Sánchez tardó dos años y cuatro meses en tener la foto. Pero la insistencia de Moncloa dio sus frutos. Pedro Sánchez visitó, al fin, la Casa Blanca. El presidente norteamericano, Joe Biden, lo recibió a pocas semanas de que España asuma la Presidencia de turno de la Unión Europea. Sin embargo, Biden no compareció ante los periodistas junto a Sánchez, como sí hizo, por ejemplo, con el francés Emmanuel Macron y el alemán Olaf Scholz.

Este mismo martes el jefe del Ejecutivo mantuvo un encuentro en el complejo presidencial con el administrador de la NASA, Bill Nelson, que se encuentra en España para mantener encuentros con la nueva Agencia Espacial Española y visitar su sede en Sevilla.