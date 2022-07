Sánchez ‘se olvida’ de conmemorar los 25 años de la liberación de Ortega Lara

Pedro Sánchez se ha olvidado este viernes de conmemorar públicamente el aniversario de los 25 años de la liberación de José Antonio Ortega Lara, el funcionario de prisiones que permaneció 532 días encerrado por la banda terrorista ETA en un zulo de 2,2 por 1,8 metros. Frente a Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) o, entre otros dirigentes, Inés Arrimadas (Ciudadanos), el también líder del PSOE no ha tenido una sola palabra de recuerdo para este día clave en la derrota de ETA.

Feijóo ha recordado: «25 años después de la liberación de Ortega Lara tras 532 días secuestrado por ETA, mantenemos viva la memoria y la dignidad de las víctimas, y nuestro agradecimiento a los Cuerpos de Seguridad del Estado, que han sido imprescindibles en la lucha contra la banda terrorista».

Del mismo modo, Abascal ha apuntado: «Un orgullo tener como amigo y camarada a un hombre tan repleto de virtudes como de humildad». En la misma línea, Vox ha agregado: «Se cumplen 25 años de la liberación de Ortega Lara tras un secuestro inhumano de 532 días a manos de ETA. Nuestro mayor referente y un ejemplo de lucha y resistencia. No olvidemos que quienes le secuestraron y justificaron su secuestro están hoy en las instituciones».

Igualmente, Arrimadas también ha comentado los 25 años del día en el que «España asistía emocionada a la heroica liberación de Ortega Lara gracias a la Guardia Civil. Mientras, la ‘prensa’ proetarra se burlaba de un secuestro de 532 días. Los editores de ese ‘periódico’ son hoy socios del Gobierno. Los demócratas, siempre con las víctimas».

Sin embargo, ni Sánchez ni el PSOE han dedicado ni una línea a Ortega Lara. En las últimas 24 horas, el jefe del Ejecutivo ha difundido varios cortes de una entrevista en televisión y un pésame por el asesinato por violencia machista de una mujer en Sevilla el pasado fin de semana.

Perdón

El propio Ortega Lara ha recordado este viernes los hechos acontecidos hace un cuarto de siglo. Ha admitido que le costó mucho perdonar a los etarras. No obstante, «eso no significa que debas olvidar». En una entrevista en Radio Arlanzón ha criticado a algunos dirigentes del PSOE como el procurador Luis Briones que, como publicó OKDIARIO, pidió en un debate electoral «reconocer a las víctimas y perdonar a los verdugos, cuando el PSOE está alimentando el guerracivilismo y el enfrentamiento fratricida de hace 80 años».

Ortega Lara ha señalado que vive la vida sin mirar a largo plazo, disfruta cada momento del día y resalta que los bienes más preciados que tiene el ser humano son “la vida, la libertad y la propiedad”. Además, se declara en contra del aborto y la eutanasia y cree que “es necesario dar la batalla cultural al pensamiento ideológico que impone la izquierda”. Se declara monárquico, y favorable a que el Gobierno central asuma algunas de las competencias que ahora ostentan las autonomías como Educación, Sanidad, Interior o Justicia. En esta línea, colabora con Vox cuando le requieren. No obstante, dice: “Ni me he presentado ni me voy a presentar a unas elecciones porque en política no se puede estar a medio gas”. En 2014 le diagnosticaron una enfermedad.

Sobre los próximos comicios generales, Ortega Lara ha opinado que Pedro Sánchez “volverá a presentarse pese a aquellos que le ven en un puesto en Europa y las convocará cuando más le convenga a él, porque tiene una ambición sin límites”.