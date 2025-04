Sánchez monta un torneo de basket en Moncloa en plena crisis mundial con la canasta móvil de 2.000 €

El Palacio de la Moncloa acaba de lanzar su primer torneo interno de baloncesto. Un campeonato deportivo para sus empleados que se desarrollará en el mismo enclave en el que se ubica la canasta móvil de la familia Sánchez, que costó casi 2.000 euros de las arcas públicas. El evento llega con el mundo en vilo ante la crisis mundial desatada por los aranceles de Trump.

Moncloa Basket Leave. Así es como se llama la competición deportiva que se ha notificado a través de comunicaciones internas en Moncloa y a la que ha tenido acceso OKDIARIO. «Lo importante no es ganar, sino hacer ejercicio», reza uno de los primeros mensajes que llama a los empleados del complejo en el que vive el presidente del Gobierno y a los equipos de Presidencia a participar de un torneo para generar sinergias.

Según uno de los mensajes, otro de los objetivos que persigue la convocatoria es que la gente se conozca, pero también, que pasen «un buen rato junto a compañeros y compañeras» de trabajo.

El torneo, al que se pueden inscribir a través de los ordenadores corporativos que están a disposición de los empleados, está abierto a todos los trabajadores. Ya sea personal de servicio de la limpieza, jardineros, informáticos, seguridad, funcionarios, etcétera. En total, se calcula que podrían ser hasta 2.700 las personas que trabajan en Moncloa que podrían participar.

No obstante, en la convocatoria no existe el requisito de que los participantes sepan ni siquiera jugar. «No importa tu nivel», reza el mensaje que ha podido conocer OKDIARIO. El sistema de juego sería de 3×3, una modalidad que se juega a una sola canasta y con tres jugadores por equipo. Según los organizadores, podría haber un máximo de hasta cinco jugadores.

La competición deportiva también tiene su parte de solidaridad y equidad. Y es que en caso de inscribirse una persona en solitario y sin equipo, podrá ser reubicada en otro que no llegue al número máximo de inscritos para poder participar. Pero también serán equipos mixtos, es decir, tanto hombres como mujeres jugarán en igualdad.

Con el dinero de todos

Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, Moncloa elaboró un contrato de «suministro de una canasta móvil de baloncesto para las zonas comunes del Complejo de la Moncloa». Y la misma, fue adquirida por un importe de 2.415,1 euros -sin impuestos, 1.995,95 euros-.

La adquisición se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2024, y apenas siete días antes de que la esposa del presidente, Begoña Gómez, tuviera que rendir cuentas ante el juez Peinado que le investiga por cuatro presuntos delitos -intrusismo, apropiación indebida, tráfico de influencias y corrupción en los negocios-. Ella finalmente declaró un mes más tarde, el 18 de diciembre, debido a su viaje como acompañante de Sánchez a la Cumbre del G-20.

No obstante, la compra de la canasta móvil fue efectuada a través del Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, y se adjudicó a Proyectos Distribuciones Industriales Madrileñas S.L. Una adquisición nada casual dado el pasado deportivo y afición al baloncesto del presidente del Gobierno.