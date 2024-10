Sánchez se monta un baño de masas en la India mientras se esconde de los escándalos en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este lunes en un baño de masas junto al primer ministro de la India, Narendra Modi. Ambos han recorrido las calles, atestadas de ciudadanos vitoreándoles, en un vehículo decorado con flores desde el que iban saludando a los presentes. Todo ello mientras las fotos con el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, aparecen en España en medio de otros escándalos como el caso Begoña Gómez, que salpica a su mujer, o las denuncias por delito sexual a Íñigo Errejón, quien fuera portavoz Sumar, la formación con la que su partido está coaligado en el Ejecutivo.

Sánchez ha iniciado este lunes su viaje oficial en India. Tal y como refleja la agenda oficial de La Moncloa, el presidente asistirá junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

El líder socialista ha comenzado su viaje al país asiático con un desfile por las calles de Vadodara, una ciudad de más de 3 millones de habitantes de la India. Sánchez ha compartido con Modi una plataforma sobre un vehículo desde la que han saludado a la multitud que se agolpaba a ambos lados de una amplia avenida de la localidad. El vehículo que han utilizado para esa caravana procesional estaba decorado con flores de varios colores.

Los medios locales han resaltado un momento en el que ambos dirigentes se han bajado de ese vehículo para saludar a una niña que estaba postrada en una silla de ruedas. Los dos han recibido también unos cuadros de los principales líderes políticos del país.

Sánchez y Modi se dirigían a la inauguración de la planta de ensamblaje de Tata-Airbus. Posteriormente, el presidente del Gobierno español ha tenido un encuentro bilateral con el primer ministro indio en Palacio Laxmi Vilas, en Vadodara. Desde allí se ha dirigido a Bombay. Allí se reune con el productor cinematográfico Ritesh Sidhwani.

El primer ministro indio ha publicado en sus redes sociales un mensaje en español en le que compartía imágenes de la visita de Sánchez al país que dirige. «India se complace en dar la bienvenida al Sr. Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España», ha expresado. «He aquí algunas imágenes de Vadodara», concluía.

«Muchas gracias, querido Narendra Modi, por tu cálida bienvenida y la hospitalidad de la gente de Vadodara», ha asegurado Sánchez en una publicación de este lunes en su red social X, antes Twitter. «Es un honor realizar esta primera visita oficial para fortalecer las excelentes relaciones entre nuestros países. Y hacerlo en una fecha tan importante como Diwali», ha añadido. Y ha terminado manifestando «felicidades» al primer ministro de India.

