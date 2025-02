Sánchez Juliá (PP Extremadura): «El PSOE montó un chiringuito al hermano de Sánchez, es una golfada»

«El PSOE falseó las cuentas de Extremadura y montó un chiringuito al hermano de Sánchez. Se creían impunes». Lo afirma José Ángel Sánchez Juliá, portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura y estrecho colaborador de la presidenta María Guardiola. En una entrevista en LA ANTORCHA, Sánchez Juliá reacciona a la noticia publicada este fin de semana por OKDIARIO: el agujero de 166 millones de euros detectado por el Tribunal de Cuentas en la liquidación presupuestaria del gobierno de Guillermo Fernández Vara en 2022. El Tribunal de Cuentas certifica que el déficit presupuestario fue de 334 millones y no de 168, como figuraba en las cuentas maquilladas con gastos ocultos.

El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura pide explicaciones al PSOE: «Ahora lo niegan, como siempre. Éstas son las artes del Partido Socialista. Ellos pensaban que Extremadura era su cortijo. Ahora, el Tribunal de Cuentas, como habéis publicado en OKDIARIO, les ha sacado los colores».

«Estos son los palos en la rueda de la herencia del PSOE que nos hemos ido encontrando», señala José Ángel Sanchez Juliá. Con ellos, dice, ha habido que darle la vuelta a casi cuatro décadas de gobiernos socialistas: «María Guardiola ha puesto orden en las cuentas de Extremadura, ha bajado impuestos y ha acabado con el infierno fiscal del PSOE. Extremadura es ahora la séptima comunidad autónoma más competitiva fiscalmente de toda España».

Presupuestos 2025: Abascal bloquea

El Gobierno de María Guardiola tuvo que prorrogar el viernes los presupuestos de 2024. No habrá nuevas cuentas en 2025. El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura se queja de la falta de colaboración de Vox: «Abascal no ha querido que hubiera nuevos presupuestos en Extremadura. Llamaron de Madrid, de Bambú [sede de Vox], cuando vieron que aquí había un acuerdo parlamentario con Vox para aprobar los presupuestos de 2025, los más altos de la historia de Extremadura. Entonces empezaron a introducir cuestiones que nada tenían que ver con Extremadura, como consultas populares en los municipios para el tema de la inmigración. La verdad de todo eso era que recibieron por detrás la llamada de Santiago Abascal. Rompieron la negociación hasta el punto de que decidieron no presentar enmiendas parciales para no seguir negociando en el trámite parlamentario. Vox no ha querido que hubiera nuevos presupuestos».

Descartado Vox, el PP llamó a la puerta del PSOE, una vez pasó el congreso regional de los socialistas. «El PSOE hizo una pinza con Vox», afirma el portavoz del PP. José Ángel Sánchez Juliá lo lamenta: «El actual presupuesto de 2024 ha dado los mejores resultados a Extremadura. Estamos liderando la generación de empleo. Tenemos la tasa de desempleo más baja desde hace muchos años. Los datos turísticos lo están avalando. La confianza empresarial también mejora, bajando los impuestos a los extremeños. La hoja de ruta está muy marcada. No íbamos a permitir tener un presupuesto frankenstein en 2025 con los que la oposición quería bloquear el crecimiento de Extremadura y las políticas de María Guardiola».

Sánchez y el cierre de Almaraz

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, escribió, hace pocos días, a Pedro Sánchez para que se revirtiera el cierre de la central nuclear de Almaraz. Hace tres semanas, el pueblo de Almaraz se manifestó masivamente contra el cierre. Sánchez ni ha contestado la carta de Guardiola: «Sánchez quiere cerrar Almaraz por un planteamiento ideológico. No existe ninguna excusa para el cierre. Es de las centrales más seguras de toda Europa, genera 3.000 puestos de trabajo en Extremadura y cuenta con un importante apoyo social. Almaraz está aportando el 4% de la energía eléctrica de toda España. Aportaría, por ejemplo, toda la energía que consume la Comunidad de Madrid. Aporta 450 millones a las arcas del Estado. Pero el PSOE va a seguir, erre que erre, en su sectarismo antinuclear y nos va a meter a todos en un lío muy importante. Salvador Illa dijo que ellos no querían nucleares en Cataluña. Pues que Sánchez empiece por allí y no por Almaraz».

El ‘hermanísimo’ de Sánchez

José Ángel Sánchez Juliá no es dado a las palabras gruesas, pero asiente al plantearle que lo que vamos sabiendo del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz es «una golfada». «Usted lo ha dicho», señala afirmando con la cabeza. Y, por si había alguna duda, constata: «El Partido Socialista le ha montado un chiringuito al hermano de Pedro Sánchez».

La juez ha pedido a la UCO que investigue el papel del asesor de Moncloa, Luis Carrero, junto a David Sánchez en Extremadura: «Le llamaba ‘hermanito’. Estamos viendo el modus operandi del Partido Socialista. Utilizar las instituciones en beneficio propio. Una especie de concepción patrimonial familiar. El PSOE tiene un sentimiento de propiedad de las instituciones y en Extremadura han tenido un sentimiento de impunidad. Han estado 36 años creyendo que podían hacer lo que quisiesen. Pero los extremeños no son tontos. Todo va saliendo a la luz».