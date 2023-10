El Gobierno de Sánchez no cumple con la ejemplaridad que pide a los conductores a la hora de renovar algún vehículo para que no sean contaminante, tal como ocurre con un autobús. Según revela OKDIARIO, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que lidera la vicepresidenta Nadia Calviño, ha puesto a recorrer Madrid un autobús de octubre de 2001, que, por su antigüedad, no tiene derecho a una etiqueta ambiental.

Así se desprende de la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) según la matrícula. Para promocionar el plan España Digital 2026, que sufraga con fondos europeos Next Generation, el Ministerio ha contado con un autocar que emite grandes cantidades de polución.

El autobús contaminante impulsado por el equipo de Pedro Sánchez ha sido visto en la Plaza de Colón. Invitaba a los viandantes a entrar en su interior para ser informado de las diferentes políticas del Ejecutivo español para que las empresas se modernicen. «Bienvenida, España Digital. Aquí y ahora. Con la Agenda España Digital 2026 todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país», aparece plasmado en los vinilos del autocar.

Todo ello junto a los logos de «Financiado por la Unión Europea» y «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia». A pesar de que se trata de una actuación pública pensada en el futuro, no piensa en la contaminación que se va a dejar a futuras generaciones. En todo caso, además, el autobús, tal como comprobó in situ este periódico, no despertaba precisamente el entusiasmo de los peatones. Tras varios minutos observando el autocar ni un solo madrileño se interesó por su contenido. Aparcó en una zona de la citada Plaza de Colón donde el Ayuntamiento sólo permite el aparcamiento de autobuses durante un tiempo máximo de 5 minutos, tal como se reseña en las señales de tráfico colocadas en la acera.

Madrid usa buses limpios

Por el contrario, el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido que la inmensa flota de autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) sea 100% limpia. Además, la red municipal tiene 27 líneas totalmente electrificadas.

La descarbonización de las ciudades está a la orden de día pero el Gobierno de la Nación no está colaborando precisamente. Aunque, por ejemplo, el Ministerio de José Luis Escrivá sí ha apostado por bus con etiqueta ECO para promocionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el departamento de Nadia Calviño se decanta por usar un bus contaminante.

Frente al autobús contaminante de Sánchez, de de dos décadas de antigüedad, Almeida tiene en marcha la construcción de una hidrogenera para nutrir a los nuevos buses de hidrógeno verde que circularán pronto por Madrid. Además, se ha ampliado la red de bicicletas municipales Bicimad a los 21 distritos madrileños y este servicio ha registrado un récord de usos. Todo para que Madrid sea «un referente no sólo europeo, sino también internacional». Gracias a estas políticas, Madrid ya cumple con los topes que pone la Unión Europea de calidad del aire. Por el contrario, Barcelona, que gobierna el PSC tras dos mandatos de En Comú Podem y Ada Colau, sigue incumpliendo y se enfrenta a una sanción millonaria.