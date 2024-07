Sánchez concede a Irene Montero la Gran Cruz de la Orden de Carlos III por su ¡servicio a la Corona!

Pedro Sánchez ha concedido a la ex ministra de Igualad Irene Montero la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III por su «servicio a la Corona». Un premio que le llega a Montero ya como diputada en el Parlamento Europeo, con un sueldo neto de más de 12.000 euros mensuales, y tras haber beneficiado a más de 1.156 agresores sexuales con su polémica ley de libertades sexuales, también conocida como del sólo sí es sí. Una norma por la que el propio Sánchez tuvo que pedir perdón a la ciudadanía y se vio obligado a reformar en el Congreso con el rechazo de Irene Montero.

Cabe recordar que Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz, cuando se configuró el nuevo gabinete tras la investidura de noviembre, vetaron la presencia de Irene Montero por su gestión anterior. Ahora ambos, ya que se trata de una decisión del Consejo de Ministros, han acordado condecorarla por esos mismos méritos. Podemos quería que Montero continuase al frente del Ministerio de Igualdad.

El decreto que regula esta condecoración fue aprobado en 2002, bajo el Gobierno de José María Aznar. Según figura en el reglamento, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III fue instituida por el Rey Carlos III «con el fin de condecorar a individuos beneméritos». «El lema del que la dotó su fundador desde su creación, Virtuti et merito, es el mejor indicativo de la finalidad de la Orden, pues serían las virtudes personales y el mérito alcanzado en el servicio a la Corona las prendas personales que debían acompañar a quienes fueran agraciados con tan Distinguida Orden», se señala.

Según se indica también, «la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III es la más alta distinción honorífica entre las Órdenes civiles españolas» y «tiene por objeto recompensar a los ciudadanos que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la Nación».

Es habitual que esta condecoración se conceda a ex ministros. De hecho, el decreto aprobado este martes condecora, además de Montero, a Ione Belarra, Reyes Maroto, Carolina Darias, Pilar Llop, Raquel Sánchez, Héctor Gómez, Miquel Iceta, José Manuel Miñones, Alberto Garzón, Joan Subirats y Nadia Calviño. Todos ellos ministros que cesaron en la configuración del nuevo acuerdo entre el PSOE y Sumar. Antes de ellos había recibido la condecoración la pareja de Montero, Pablo Iglesias.

Según se establece en el decreto que regula la concesión, «el número de Grandes Cruces quedará limitado a un máximo de 100, excluidos los ministros del Gobierno condecorados con la Gran Cruz». Además de los ministros también se les ha concedido a otras personalidades internacionales o españoles con méritos civiles.

Desde luego, la concesión no deja de resultar llamativa teniendo en cuenta la abierta vocación anti-monárquica de Montero, Belarra o Garzón, tres de los ministros que han recibido la condecoración. Los tres han manifestado abiertamente su idea de acabar con la Monarquía para instaurar una república en España. En el caso del ex ministro de Consumo, además, no ha acudido a plantado al jefe del Estado en más de una ocasión.