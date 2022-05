Las eléctricas, lideradas por Iberdrola, han realizado una nueva oferta al Gobierno para encontrar una solución estable al precio de la tarifa regulada de la luz. La propuesta consistía en desligar esta tarifa de los precios internacionales del mercado mayorista diario -spot- y ligarlo a una cesta de precios de futuros, de forma que se eliminase la volatilidad. Factores como el ataque de Rusia a Ucrania dejarían, de ese modo, de alterar los precios como lo están haciendo en estos momentos.

Pero ni Pedro Sánchez, ni Ione Belarra aceptan esa propuesta: prefieren una tarifa regulada con apariencia de más barata que sólo baja, y trasladando el coste a los recibos futuros, cuando el Gobierno impulsa un decreto y, de ese modo, hace electoralismo.

El Gobierno ha emprendido una campaña para culpar a las eléctricas de la subida del precio de la luz. Las acusa de lucrarse con cargo a unos “beneficios caídos del cielo”. Pero lo cierto es que el elevado precio de la luz responde a un problema de la propia tarifa regulada, y es que su cálculo está ligado oficialmente a los precios mayoristas diarios internacionales: el mercado spot. Iberdrola ha trasladado a la ministra Teresa Ribera una oferta de cambio de esa tarifa para, precisamente, desligarlos de los precios diarios internacionales. Un cambio que, al provocar ese sistema de fijación de precios los “beneficios caídos del cielo” de los que le acusa el Gobierno, desaparecerían tales beneficios de inmediato.

La eléctrica y el resto del sector están de acuerdo en eliminar esa referencia y pasar a una cesta de precios de futuros, un indicador mucho más estable.

Y la respuesta del Gobierno ha sido un “no”. Un “no” compartido por Sánchez y por la líder de Podemos, Ione Belarra.

Fuentes de las eléctricas explican a OKDIARIO que la situación es “incomprensible”. Y suena a un puro intento de “controlar políticamente la rebaja de los precios vía decreto y de convertir esas normas de supuesto alivio de las economías familiares en un puro mecanismo electoralista de compra de votos”.

Las mismas fuentes destacan que si el mercado marcase unos precios estables, los distintos partidos perderían la posibilidad de vender sus decretos como soluciones mágicas de alivio del poder adquisitivo. Traducido: “El bueno sería el mercado y no el político”.

Lo cierto es que la tarifa regulada engloba a los consumidores más vulnerables. Dependiendo del momento, oscilan entre un 20% y un 40% de todo el mercado. Pero esa tarifa está ligada al precio internacional diario de la energía y ese es el indicador más volátil. El que más refleja situaciones de inestabilidad como el ataque de Putin a Ucrania.

Es más, los consumidores de la tarifa regulada siguen sin contar a estas alturas con el supuesto bálsamo en vigor. Y, al subir los precios internacionales, los clientes de esta tarifa han visto previamente dispararse el precio de una forma exponencial. El otro 80% ó 60% tiene sistema de fijación de precios libres y más estables o incluso fijos. Y no ha sufrido esa escalada de una forma tan dramática.

Podemos no ha dejado de presionar para desmantelar los mecanismos de precios libres, que, casualmente, han demostrado en esta crisis, ser más baratos y estables que los de la tarifa regulada. Y el Gobierno en pleno le ha hecho caso. Así, la solución de la denominada «excepción ibérica» se ha centrado en limitar el precio del gas natural en las centrales de ciclo combinado. Pero sólo afecta a los consumidores con tarifa regulada.

Tarifa regulada

Para el resto, esa ayuda no se aplica y, además, a los que les afecta han visto dispararse previamente el precio de una forma exponencial. Por si fuera poco, el parche del Gobierno llega cuando el frío desaparece -el recibo medio español superó los 100 euros por hogar y mes en octubre de 2021- y, para colmo, la subvención que implica el tope del precio del gas para ciclo combinado no se va a cargar a los Presupuestos: traducido, se repartirá entre los futuros recibos de la luz de los consumidores, a modo de déficit de tarifa. La oferta de Iberdrola hubiese dado estabilidad. Eso sí: no hubiese permitido Consejos de Ministros alardeando de adoptar medidas para salvar a la población.