Sabotean la Wikipedia para tildar a ‘Pam’ Rodríguez de persona que «se cree sus propias estupideces»

La enciclopedia más famosa de Internet ha sufrido en las últimas horas un saboteo en su apartado referido a Ángela Rodríguez Pam, la secretaria de Estado de Igualdad del Gobierno de España. «Es una persona que se cree sus propias estupideces», ha agregado un autor anónimo en Wikipedia.

«Ángela Rodríguez Martínez (Pontevedra, 2 de octubre de 1989), también conocida como Pam, es una política española. Forma parte de la federación gallega de Podemos; en octubre de 2021 fue nombrada secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, pero es especialmente conocida por pesar 220 kilos en un día de ayuno, y hasta más de 260 después de cenar», expresa el autor de esta modificación.

Por otra parte, recuerda su posición sobre el exceso de kilos de peso. Pam Rodríguez considera que no es peligroso y rechaza lo que considera «la gordofobia», la aversión hacia la obesidad. «Es abiertamente partidaria de estar enferma y ser obesa a pesar de tener diabetes de tipo II, riesgo de muerte cerebral, y múltiples cardiopatías».

«También es conocida por su escasa inteligencia al creerse las propias estupideces que ella misma cuenta, en definitiva, una persona sectaria, autoinsuficiente y sin ningún tipo de sentido común o criterio válido. Prácticamente una aberración», concluye su perfil alterado.

En el apartado de Historial donde se pueden ver todos los cambios a los que ha sido objeto el perfil de esta alto cargo del equipo de Irene Montero se comprueba que esta política genera mucha polémica. Recientemente, se apuntó que es conocida como el mote de «Pim, pam, pum» pero usuarios de Wikipedia optaron por eliminarlo.

También se recordó el episodio de Pam Rodríguez junto con unas adolescentes en la manifestación del 8M difundió el cántico «Qué pena que la madre de [Santiago] Abascal no pudiera abortar». No obstante, se suprimió: «Eliminó el párrafo que refleja una mera polémica de un día en la vida de una política, escrito con interés partidista. Si se pusieran todas las polémicas de todos los personajes públicos, no llegaría el servidor de Wikipedia para alojarlas todas».

Del mismo modo, en un determinado momento se la tildó de «filósofa» por estudiar la carrera de Filosofía, pero un editor de Wikipedia recordó: «Ser licenciado en Filosofía no convierte a nadie automáticamente en filósofo». Igualmente, se incluyó el título de «comediante» pero se borró por «tendencioso».

En las últimas semanas, se ha situado en el centro de la polémica porque Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y candidata de Sumar, ha optado por excluir de sus listas al 23J a todo el equipo de Irene Montero. Tras controversias como la Ley del Sólo sí es sí que ha conllevado la rebaja de penas de más de 1.000 violadores y la excarcelación directa de más de un centenar, el gabinete de Igualdad optó por culpabilizar a los jueces y en negarse a rectificar la norma. Aún colea la polémica porque Montero y sus colaboradoras no van a participar de los actos de la campaña electoral de Sumar, una coalición de la que forma parte Podemos y de la que depende el futuro en política de Ione Belarra, Lilith Verstrynge y otros dirigentes morados.