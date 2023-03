La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha llegado a decir en una de sus últimas y polémicas declaraciones públicas que «los hombres son bastante violadores en nuestro país» y que «no necesitan ir al Registro Civil para ser violadores». De esta forma, cruzando ya todos los límites, se ha pronunciado la número dos de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad en una entrevista en Yasss, una web de Mediaset para público joven, al ser preguntada sobre su controvertida ley Trans, un texto que ha dividido al feminismo como se vio en la calle el pasado 8 de marzo.

Fue precisamente el 8M, Día Internacional de la Mujer, cuando la web Yasss publicó una entrevista con Ángela Rodríguez Pam, donde la dirigente de Podemos respondió así a la pregunta de «qué se puede hacer si hay personas que usan la ‘ley Trans’ con un fin delictivo». Su contestación literal fue la siguiente: «¿Por qué creemos que una persona trans va a quererse cambiar de sexo para violar a alguien? Desgraciadamente, en nuestro país hay muchos agresores sexuales que no necesitan ir al Registro Civil para ser agresores sexuales. Dejemos de estigmatizar, las personas trans no son agresores sexuales. Es una mirada profundamente tránsfoba aquella que piensa que una persona va a pasar por el Registro para cometer una violación. Los hombres no necesitan ir al Registro Civil para ser violadores, lo son y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante», apostilló.

Unas palabras que se han viralizado en redes sociales y que se suman a una larga lista de desafortunadas declaraciones de esta lugarteniente de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Por ejemplo, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz se ha pronunciado al respecto: «Esta mujer debe ir a vomitar sus odios y fobias a otro sitio, no al Gobierno. Una mujer que odia a los hombres es divertida para aparecer en un cómic de ciencia ficción o la líder de una secta en una peli de terror, pero nunca una secretaria de Estado», ha subrayado Díaz.

También el 8M, durante la marcha convocada por el feminismo afín a Podemos, la misma secretaria de Estado se grabó con unas jóvenes mientras éstas cantaban «¡Qué pena que la madre de (Santiago) Abascal no pudiera abortar!», unas imágenes que llevaron a Vox y al PP a exigir la destitución de la secretaria de Estado.

«La madre de Fraga»

Si bien en las filas del PSOE restaron trascendencia a semejante ataque personal de Pam al presidente de Vox y su madre, desde el ala morada del Gobierno incluso salieron a justificar las palabras de la número dos de Montero. Fue otra colaboradora de la ministra y alto cargo del Ejecutivo bipartito de Pedro Sánchez, Victoria Rosell, juez en excedencia y actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, quien afirmó este viernes que «es un cántico que lleva 50 años ahí» y que también se utilizaba contra «la madre de (Manuel) Fraga», el ex presidente de la Xunta de Galicia y presidente-fundador del PP.