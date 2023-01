Ángela Rodríguez Pam es secretaria de Estado de Igualdad y para la Violencia de Género desde octubre de 2021. Este cargo conlleva cobrar la suculenta cifra de 120.000 euros anuales. Cuenta con una buena relación con la ministra de Igualdad, Irene Montero. La ministra podemita siempre ha salido en su defensa a pesar de todas las polémicas que ha protagonizado. La última ha sido mofarse de las rebajas de condena a agresores sexuales que ha propiciado la Ley del sólo sí es sí. Pero Rodríguez cuenta con otras polémicas en su lista, como cuando llamó «puta coja» a una compañera de partido, instó a los hombres a ser «feministas» para tener «más relaciones sexual» o despreció a una mendiga en una manifestación.

Su nombramiento ya provocó revuelvo, puesto que fue denunciada en 2016 por llamar «puta coja» a la entonces líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos, que tiene movilidad reducida. Fue tras protagonizar una ponencia ese mismo año sobre sobre Igualdad de género a la que asistieron varios miembros de la formación morada, entre ellos Carmen Santos. Ángela Rodríguez Pam llamó «puta coja» a Santos en un chat interno, al que tuvo acceso OKDIARIO, horas después de impartir la ponencia sobre «feminismo e igualdad».

«Entró Carmen Santos, y 4 señores empezaron a interrumpir diciendo cosas estúpidas ofensivas y de una forma bastante violenta. Que en un taller de dinámicas de participación mixta nos interrumpan de esa manera tan maleducada y agresiva, nos deslegitima por completo. No se lo hubiesen hecho a un hombre. No me siendo ya no atacada, sino humillada, en plan no vuelvo a coger un micro en una buena temporada, como si todo lo que estuviésemos diciendo fuesen chorradas y no tuviésemos ni idea de feminismos, ni de nada en general. Preguntas desafiantes a pillar sin tener el turno, no sé un ambiente asquerosos, y la puta coja al fondo (Carmen Santos)», aseguró la actual secretaria de de Estado de Igualdad en este chat.

«Relaciones sexuales»

Ángela Rodríguez Pam se declara como «feminista». Tanto es así que opina que si los hombres «fueran feministas», probablemente tendrían «otro tipo de relaciones sexuales o más relaciones sexuales. Así lo afirmó durante la presentación de la nueva campaña del Ministerio de Igualdad titulada: «El hombre blandengue». Esta campaña que se enmarcó dentro del Plan Corresponsables, incluye un vídeo en el que se puede escuchar una entrevista al cantante y actor José Luis Cantero Rada El Fary, en la que expresa su rechazo a lo que él denomina «el hombre blandengue».

La secretaria de Estado de Igualdad desprecia a «los hombres de izquierdas» porque, según ella, son «incapaces de entender lo que ha pasado» con la Ley del sólo sí es sí, porque se creen «antes a cualquier memo que sale en la televisión que a tus compañeras que llevan una puta década pensando cómo había que proteger a la ley de libertad sexual en el Código Penal y en el resto de leyes de este país». Así se mostró Rodríguez Pam para tratar de defender la normativa que ha permitido ya más de 160 rebajas de condena de agresores sexuales.

A pesar delas consecuencias de la nueva normativa , ella aseguró que la gente la para por la calle «con lágrimas en los ojos» para agradecerle la Ley del sólo sí es sí. «Acaba de acercarse una mujer mayor que con lágrimas en los ojos me ha dicho que gracias por la ley del sólo sí es sí, que gracias, que cuántas cosas habrían sido diferentes, que su generación nos da las gracias», relató emocionada en un mensaje colgado en las redes sociales.

La alto cargo del Ministerio de Igualdad también cargó contra los jueces por estas rebajas de penas, sin hacer una autocrítica sobre la chapuza de ley que su Ministerio impulsó. A su juicio, hay magistrados «que están incumpliendo la ley». Por ello, la también licenciada en Filosofía instó a los jueces españoles a «formarse». «Fórmense señores jueces, fórmense!», exclamó durante una comparecencia en el Congreso. «Naciones Unidas nos alerta de que el machismo pueda hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia, y eso se trabaja con formación obligatoria, que es lo que prevé esta ley», apostilló.

Despreció a una mendiga

Ángel Rodríguez Pam despreció a una mujer mendiga que pedía dinero en una manifestación a favor de los transexuales. La dirigente podemita miró con displicencia a la señora que solicitaba limosna y la evitó. Multitud de usuarios de las redes sociales cargaron contra ella por aquel episodio, recordando que cobra un sueldo de 120.000 euros anuales.

La secretaria de Estado de Igualdad es activa en las redes sociales. Con más de 14.000 seguidores, no duda en compartir momentos de su día a día, tanto personales como laborales. Hace unos meses se quejó por tener que leer unos documentos mientras hablaba por teléfono, y a pesar de contar con su suculento sueldo. Esta instantánea estuvo acompañada con el mensaje «mi vida» y un emoticono de una cara llorando.

Para ella, también es «imprescindible» el «ampliar y ensanchar el concepto de familia» porque «a día de hoy vivimos en una sociedad en la que la familia natural se ha superado por la vía de los hechos». Así lo defendió durante una comparecencia pública en la Comisión de Igualdad del Congreso. Por ello, avanzó que la próxima Ley de Familias pactada por Podemos con el PSOE ampliará el concepto a los «compañeros de piso».

«Ya no solamente conviven padres, madres y sus hijos e hijas, sino que a veces conviven madres y madres, padres y padres; a veces convive una madre con la abuela y una prima a la que hay que cuidar y un hijo que tiene esta madre que lo cuida sola; a veces se convive entre varios compañeros de piso, y esto también debe ser reconocido como un núcleo familiar», argumentó.

«Son dinosauarios»

Ángela Rodríguez Pam también tiene en su punto de mira a la Real Academia Española. Ella criticó un pronunciamiento de la institución cultural que hizo en contra de la terminación «-e» para hablar de personas que no se sienten ni hombre ni mujer. Rodríguez no se fue por las ramas y tachó de «dinosaurios» a los miembros de la RAE.

«El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos», afirmó la RAE, lo que enfadó a la secretaria de Estado de Igualdad.