RTVE ha anunciado unilateralmente que celebrará un debate entre Sánchez, Abascal y Díaz, pero sin Feijóo. Será el 19 de julio. En la nota, en la que la corporación da por hecho el debate, se dice que PSOE, Vox y Sumar ya han aceptado y que RTVE reitera su invitación al presidente del PP. Es decir, la televisión pública pretende hacer un debate sin el líder de la oposición y, según las encuestas, próximo presidente del Gobierno. Además, RTVE ha pactado con estos partidos, un debate a siete, pero de portavoces parlamentarios. Será el día 13. Sánchez y Feijóo tendrán un cara a cara en Atresmedia el día 10.

El PP no confía en la neutralidad de RTVE para organizar un debate entre los dos candidatos principales. No en vano, el periodista encargado de moderarlos Xabier Fortes ha incendiado las redes sociales con un tuit. Fortes ha escrito «miedo a debatir, miedo a perder», al comentar la noticia de la propia RTVE titulada: «Alberto Núñez Feijóo rechaza el cara a cara en RTVE con Pedro Sánchez».

Miedo a debatir, miedo a perder https://t.co/WRrq6kFXVc — Xabier Fortes (@xabierfortes) June 28, 2023

Al mensaje del moderador de los debates en RTVE, Xavier Fortes, contestan algunos tuiteros con ironía: «Cuánta independencia, rigor e imparcialidad. La verdad, no me explico cómo Feijóo no quiere debatir en RTVE». O «Fortes era el cabecilla de los viernes negros. En cuanto entró Sánchez se desconvocaron ¿Casualidad?». También: «Un moderador muy moderado e imparcial». O «Por la boca… muere el pez». Hay quien apunta: «Este periodista radical no debería estar en la TVE, la televisión que pagamos todos los españoles y tiene y debe ser plural y él no lo es mejor. Que le pague La Sexta».

Xavier Fortes es conocido internamente en TVE como el lechero por su activismo manifiesto en favor de la izquierda cuando trabajaba en el Centro Territorial de Galicia. Promotor de las protestas internas cuando gobernaba el PP, el bloque de izquierdas en la redacción de Informativos (abrumadoramente mayoritario) se partió con la llegada del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos al tener que repartir cargos y programas. Las luchas internas han sido durísimas entre periodistas en la órbita de Moncloa y Ferraz y periodistas en la órbita de Podemos y Galapagar.

El PP responde

Para Esteban González Pons, vicesecretario del PP, el tuit de Xabier Fortes es una muestra clara de la escasa neutralidad del periodista y director de La Noche en 24 Horas, en el Canal 24 Horas. En redes sociales, le ha contestado: «Con este tuit, el presentador de RTVE, deja claro a qué nos referimos cuando hablamos de falta de neutralidad. Gracias, Xavier, por exponerte así. Ayuda a entenderlo».

Con este tuit, el presentador de @rtve deja claro a qué nos referimos cuando hablamos de falta de neutralidad. Gracias, Xavier, por exponerte así. Ayuda a entenderlo. https://t.co/WXYRAEkUPF — González Pons (@gonzalezpons) June 28, 2023

Pons aclara la posición del PP: «Si Sánchez acepta el debate a siete, Feijóo irá a RTVE. El cara a cara se comprometió en el programa de Alsina». Está claro que RTVE, o sea Moncloa, no quiere un debate a siete de líderes porque en la nota de esta mañana anuncia que será de portavoces con lo que cierra la propuesta que había hecho Feijóo. Pons añade que «Feijóo irá a un cara a cara [en Atresmedia]. Con respecto a las últimas tres elecciones generales es un incremento del 100%».

Fuentes del PP consultadas por OKDIARIO no descartan llevar a la Junta Electoral Central la decisión de RTVE de organizar un debate sin el líder de la oposición y el propio tuit de Fortes como muestra, entre otras muchas razones acumuladas estos años, de la falta de neutralidad que los populares esgrimen para desconfiar de la corporación. Fuentes de RTVE también muestran el «malestar» de parte de la redacción de Informativos, no mediatizada por la presión habitual de los redactores de la izquierda, por lo que consideran una «burda y grosera muestra de partidismo en favor del gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz». Algo que, las mismas fuentes, aclaran: «No nos extraña. Es lo que llevan haciendo desde la llegada de Sánchez al poder».