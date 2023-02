La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha considerado este martes que «no es ético ponerle un micrófono a una víctima» de delitos sexuales «que no sabe muy bien qué ha pasado».

Rosell se ha referido así a la salida de prisión del conocido como violador del portal, condenado a seis años y medio de cárcel pero que ha visto rebajada su condena en dos años al beneficiarse de la Ley del sólo sí es sí. Los abogados de una de las víctimas han expresado su indignación por esta rebaja, y han asegurado que está «destrozada y preocupada». La joven tuvo conocimiento de la excarcelación de su agresor este lunes por una llamada de Instituciones Penitenciarias y otra de la Policía, que la pusieron en conocimiento de la situación. Tenía 18 años cuando fue agredida sexualmente «y está muy afectada, no quiere hablar con nadie porque todo aquello fue muy doloroso; llegó a pensar que no salía viva de allí», ha explicado uno de los abogados, quien ha expresado su malestar con la ley que ha permitido la revisión de la condena.

«No sé cuánto tiempo dicen que ha salido antes», ha reconocido Rosell, que ha añadido que el agresor «ha cumplido una parte de prisión» y la «obligación» de Igualdad «es darle un plus de seguridad a la víctima si pide dispositivo telemático», ha señalado, en una entrevista en La 1.

La colocación de estas pulseras de control electrónico es la única medida del Ministerio de Irene Montero para intentar responder a la situación generada por la polémica norma, que suma ya casi medio millar de agresores sexuales que han visto rebajada su condena.

Contra los jueces

Rosell ha aprovechado para cargar con dureza contra los jueces, recordando que «la responsabilidad de esta revisión es del órgano judicial» y criticando la «clara voluntariedad» en la rebaja de condenas, pese a que los magistrados se limitan a aplicar la ley.

En este contexto, ha señalado: «No me parece muy ético ponerle un micrófono a una víctima que no sabe muy bien qué ha pasado, pero sí le digo que la responsabilidad del Gobierno y el Parlamento es hacer buenas leyes pero la revisión de sentencias son decisiones judiciales que el Gobierno tiene que aceptar y respetar aunque no las comparta pero no puede asumir la responsabilidad de un poder que se reclama independiente».

Además, Rosell ha descartado que la reforma de la ley que ha registrado el PSOE se tramite cuanto antes, señalando que «las leyes penales no hay que revisarlas con tanta urgencia porque hacia atrás no tiene remedio y a futuro es mucho mejor ley». Este martes, Podemos ha rechazado en el Congreso esa tramitación urgente reclamada por el PSOE.

«Nosotras seguimos diciendo que estamos dispuestas a sentarnos en cualquier momento del día de cualquier día con una propuesta mucho mejor para las mujeres que volver al viejo sistema de violencia o intimidación», ha añadido Rosell quien ha insistido que «las leyes penales no se cambian a golpe de titular ni de autos que están equivocados».

En su opinión, hay revisiones de condenas «profundamente erróneas y equivocadas» y ha lamentado que se esté creando «una alarma injustificada».

Sobre la estabilidad del Gobierno de coalición en el caso de que el PSOE pacte la reforma con el PP, ha expresado su voluntad de «proteger hasta el final» el Gobierno de coalición y a las mujeres. «Tiene que ser compatible», ha añadido Rosell.

En su opinión, es aún posible pactar una reforma «con la mayoría progresista y no con las derechas». «Se está volviendo al viejo sistema y las propuestas del PSOE y del PP son exactamente iguales y nosotras proponemos mejoras muy técnicas», ha añadido.