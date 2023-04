Rocío Monasterio: «El modelo de García-Gallardo en Castilla y León es exportable a Madrid»

La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, considera que «el modelo de Juan García-Gallardo en Castilla y León es perfectamente exportable a Madrid porque está funcionando bien». En una entrevista a Hoy Responde de OKDIARIO, Rocío Monasterio dice que si los madrileños le dan el 28M la suficiente fuerza en las urnas «lo lógico será entrar en el gobierno de la Comunidad». Rocío Monasterio afirma: «Quiero ser presidenta de la Comunidad de Madrid porque la gente está cansada de promesas incumplidas y de ver que les reinauguran el mismo cartel del centro de salud año tras año».

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid se muestra muy crítica con la gestión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que -cree- «está obsesionada con decir cosas» sobre ella. Monasterio añade: «A mí lo que me obsesiona es que la izquierda no entre en Madrid y sacar a Sánchez del Gobierno. Siempre he estado y estoy dispuesta a trabajar con Ayuso para frenar a la izquierda. Pero no sólo se trata de los votos de la izquierda, sino de las leyes de la izquierda».

Vox desconfía en este punto del PP y Rocío Monasterio lo reitera: «Sin Vox, el PP se mueve hacia las leyes del PSOE y la izquierda». Critica que el PP haya votado la reforma del sí es sí con el PSOE. Rocío Monasterio no hace distinciones dentro del PP: «Ayuso trabaja para Feijóo. Y Feijóo y Ayuso cumplen la Agenda 2030». En la entrevista, también compara a Ayuso con Casado: «El día que dijo en la Asamblea que cada uno por su camino, parecía Casado diciendo ‘hasta aquí hemos llegado’».

Ley trans de Madrid

Rocío Monasterio ha pedido numerosas veces al PP que derogue la ley trans que aprobó en 2016, en tiempos de Cristina Cifuentes. Ciudadanos y la izquierda la sacaron adelante en la Asamblea con un PP en minoría. El PP no votó en contra. Se abstuvo. La presidenta Ayuso, finalmente, se ha comprometido a reformarla, pero no derogarla. El PP ha presumido de sus leyes trans en diversas comunidades. Monago fue en Extremadura el pionero en sus apenas cuatro años de gobierno.

La aprobación de la ley trans de Irene Montero ha mostrado que el PP tiene en esas legislaciones autonómicas un agujero negro ante muchos de sus votantes. La propia Montero ha defendido su ley apelando a las leyes aprobadas en las autonomías. «Irene Montero copió la ley trans del PP en Madrid. Su ley es igual a la de Ayuso», dice Rocío Monasterio. «Muchos votantes del PP con los que hablo desconocen que en Madrid hay una ley trans y se quedan atónitos», señala.

Según Rocío Monasterio, en las escuelas madrileñas hay «adoctrinamiento» trans. «La ley trans de Madrid -asegura- puede quitar la patria potestad a los padres si ponen en cuestión que su hijo de 12 años sea hormonado. Ayuso impone contenidos trans a las escuelas públicas, concertadas y privadas. La ley pone en peligro la escuela concertada si, por su ideario, se niega a aplicar sus protocolos». Por eso, asegura Rocío Monasterio que, pese a lo que dice el PP, «en Madrid no hay libertad educativa plena».

La portavoz de Vox tiene claro que Ayuso sigue la Agenda 2030: «Lo dicen literalmente sus leyes». Y cita que «la ley de bienestar animal por la que te multan si atas un segundo al perro en la calle mientras haces unas compras», la existencia de una «ley de violencia de género sin presunción de inocencia» o la «obsesión por cerrar las ciudades de más de 50.000 habitantes y no dejarnos entrar en coche». Ante todo ello, asegura, mucha gente les repite por barrios y pueblos: «Sólo queda Vox».

Ayuso y los médicos

Rocío Monasterio comprende las protestas de los médicos: «Ayuso, como en toda España, les paga mal. El 50% de la plantilla del SERMAS está con contratos temporales. Hay que pagarles más, como a los profesores. Hay que valorarles y darles cariño. Los médicos están mal tratados por Ayuso. Si con lo que cuesta vivir en Madrid, un médico o una enfermera con contrato temporal le ofrecen mejores condiciones en Reino Unido o en Ávila, se va». Monasterio propone sacar el dinero para pagar mejor a sanitarios y profesores de «los 22 millones de euros que Ayuso da a los sindicatos de las mariscadas».

Rocío Monasterio reconoce que Madrid «va mejor económicamente que otras zonas [de España]», pero -matiza- «no por el gobierno regional sino por las pymes, las empresas y la cantidad de madrileños con ganas de salir adelante». Cree que a Madrid le sobran leyes y burocracia: «Si fuera presidenta de la comunidad, derogaría cientos de leyes para quitar normativas a las pymes y los comercios. Yo mismo lo he vivido en mis empresas. Hay un momento en que te agotas de luchar contra la administración, que siempre tiene una normativa nueva».

Rocío Monasterio cree que «los políticos están en la Agenda 2030, el género, el cambio climático… La gente ve el Telediario dice ‘de qué me están hablando’». Para la portavoz de Vox, «los madrileños necesitan que les resuelvan el día a día: las horas y horas en atascos, su centro de salud, que a sus niños no les adoctrinen en los colegios, impuestos bajos y menos burocracia… Los partidos no entienden que la gente no llega a final de mes».

Entre las propuestas de Rocío Monasterio, acabar con el horario continuo en la escuela pública para facilitar el trabajo de los padres («los niños tienen que estar hasta las cinco en el colegio») y el cheque escolar; determinación en la lucha contra los okupas para que no reciban subvenciones ni pagas públicas jamás; y en materia de transporte el cierre de la M50 o un tren-bala que llegue al centro de Madrid. «El PP no cree en los ingenieros españoles. Yo sí. Son los mejores del mundo», dice contestando a las críticas de los populares que lo consideran inviable.

Su futuro

Santiago Abascal respalda plenamente a Rocío Monasterio. El presidente de Vox cierra simbólicamente su lista para la Asamblea. Monasterio ha desgranado en la entrevista sus propuestas de gobierno que dependen -repite- «de la fuerza que nos den los madrileños [en las urnas]».

«Y si no mejora sus resultados de 2021, ¿se replanteará su futuro político?», le preguntamos. «Vox está empezando. Tiene un futuro gigante. Todos los que estamos en Vox sabemos que estamos en una carrera de fondo», responde. «¿Se compromete a estar los próximos cuatro años en la Asamblea sea cual sea el resultado el 28M?», le preguntamos también. Responde: «Yo estoy comprometida con España, con los españoles y con Vox en la Asamblea de Madrid y en todos los sitios donde trabajo».