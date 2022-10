El Ministerio para la Transición Ecológica, que lidera Teresa Ribera (PSOE), mantiene cuatro entes para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, tal como ha podido comprobar OKDIARIO, su actividad es muy escasa. Tan sólo realizan una reunión oficial anual de la que levantan acta. Únicamente la Oficina Española de Cambio Climático dispone de 63 empleados adscritos trabajando en su interior. Por otra parte, hay otros tres órganos que se nutren de personas que dependen de otros departamentos estatales.

Llama la atención que partidos como Podemos y Más Madrid exigen de forma constante nuevas agencias y organismos ministeriales para luchar contra el calentamiento global. Sin embargo, en la estructura del Ministerio de Ribera ya hay funcionarios trabajando permanentemente para mitigar y frenar este fenómeno.

OKDIARIO ha solicitado información al Ministerio y detallan que existe los siguientes entes: la Oficina Española de Cambio Climático, el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética. El primero tiene un organigrama propio en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Gobierno y el resto son órganos integrados por representantes de altos cargos ministeriales y, en algunos casos, ONG y otras entidades externas.

«La Oficina Española de Cambio Climático es uno de los órganos directivos que dependen de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente», explica la directora general de ese organismo, Valvanera Ulargui, a OKDIARIO. «En cuanto al personal adscrito a esta unidad, se puede encontrar esta información en el anexo», agrega para remitir a una documentación oficial donde se detalla que cuenta a su cargo con 63 personas. De jefes de servicio a vocales asesores pasando por auxiliares de oficina, consejeros técnicos, subdirectores, entre otros. Hay tres subdepartamentos: Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático, Mercados de Carbono y Unidad de Apoyo

«En la página web está recopilada la información sobre todas sus áreas de actividad», añade Ulargui. No obstante, ese portal es un apartado genérico de la web del Ministerio sin información actualizada. El primer apartado que figura en su menú es relativo a la «Cumbre de cambio climático COP21», es decir, el cónclave de París de 2015. Desde entonces se han celebrado la COP22 (Marruecos), la COP23 (Alemania), la COP24 (Polonia), la COP25 (España) y la COP26 (Escocia).

Algunos de los contenidos están desactualizados como el apartado «Congresos y jornadas» donde el último evento publicado es de 2013. En el epígrafe «Planes», destacan archivos como «Plan Nacional de asignación de derechos de emisión 2008-2012» o «Huella de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica 2018».

Reuniones

Por otra parte, el Ministerio detalla que la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático es un órgano de coordinación y colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. En las dos últimas legislaturas, de 2019 a 2022, este órgano se ha reunido en tres ocasiones. Actualmente, indican, «sólo hay dos actas aprobadas, ya que el acta de la reunión celebrada en 2021 aún no ha sido aprobada, al no haberse celebrado todavía la reunión de 2022».

Una de las sedes de la Oficina Española de Cambio Climático, en la calle Alcalá.

A continuación figura la Comisión Interministerial para el Cambio Climático, que es un órgano colegiado interministerial. En las dos últimas legislaturas, este órgano se ha reunido en una ocasión.

Por último, el Consejo Nacional del Clima es un órgano colegiado de cargos del ministerio, autonomías, ayuntamientos, empresarios, comerciantes, agricultores, ONG ecologistas, expertos, sindicatos, etc. En las dos últimas legislaturas, este órgano se ha citado en tres ocasiones. «Actualmente sólo

hay dos actas aprobadas, ya que el acta de la reunión celebrada en 2021 aún no ha sido aprobada, al no haberse celebrado todavía la reunión de 2022», apuntan de nuevo. Por tanto, hasta la próxima reunión, previsiblemente al filo de 2023, no se sabrá el contenido de la reunión de hace un año, en 2021.