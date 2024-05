El rector Andradas que avaló a Begoña Gómez y fue premiado por Sánchez apoyó al candidato Gabilondo

Carlos Andradas, el rector de la Complutense (2015-2019) que respaldó a Begoña Gómez en la codirección de un máster pese a no ser licenciada, y que luego fue nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez al frente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), apoyó al socialista Ángel Gabilondo en las elecciones a la Comunidad de Madrid del año 2019.

Fue el Consejo de Ministros, bajo presidencia de Pedro Sánchez, en su reunión del 5 de octubre de 2021, el que nombró a Andradas nuevo rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo «a propuesta del Ministerio de Universidades y en concordancia con el acuerdo tomado por el patronato de la UIMP», comunicó entonces el departamento de Manuel Castells, ministro en ese momento por la cuota de los comunes pero cercano al PSOE.

Previamente, Andradas no sólo había defendido a Begoña Gómez en privado y en público en la polémica sobre sus aptitudes para codirigir un máster universitario (no es licenciada ni tiene publicaciones académicas), como ha publicado OKDIARIO, sino que además apoyó expresamente al cabeza de lista del PSOE, el ex ministro Ángel Gabilondo, en las elecciones autonómicas de Madrid de 2019.

En concreto, Andradas fue uno de los firmantes de un manifiesto que suscribieron más de 400 investigadores, profesores, catedráticos y ex rectores bajo el título Universitari@s y Científic@s con Gabilondo y a favor de «una universidad pública y un sistema de conocimiento de calidad y al servicio de los ciudadanos».

En mayo de 2019, el matemático Andradas todavía era rector de la Universidad Complutense y como tal aparece en el listado de apoyos al socialista Gabilondo en la contienda electoral que le enfrentó a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP).

El manifiesto decía que la crisis y los últimos gobiernos habían sometido a una «presión insostenible a las universidades públicas y al sistema de conocimiento madrileño, alejándonos de las posiciones de liderazgo que corresponderían a la extraordinaria concentración de talento y recursos de nuestra Comunidad».

Además, el escrito lamentaba «una privatización creciente de la educación universitaria». «Sufrimos el gasto por estudiante universitario más bajo de todo el territorio español; los precios de las matrículas siguen siendo de los más altos de España, y la falta de becas y ayudas en función de la renta dificultan el acceso en igualdad de condiciones a la universidad para todos los madrileños», sostenían Andradas y el resto de docentes.

Los firmantes se declaraban «convencidos de que con Ángel Gabilondo al frente del gobierno» se abriría una «nueva etapa para la universidad y el sistema de conocimiento», que devolvería a la región «la autonomía financiera perdida y una política decidida por la ciencia, la cultura, la creación artística y la innovación como apuestas estratégicas de futuro». Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso acabó gobernando la Comunidad de Madrid de la mano de Ciudadanos.

En plena controversia en 2018 por las ocupaciones de la mujer del jefe del Gobierno, Andradas remitió una carta a OKDIARIO donde justificó la designación de Begoña Gómez, esposa del inquilino de la Moncloa, en la codirección de un máster propio «como persona externa a la UCM» por haber participado en él «desde su inicio, en virtud de su experiencia y conocimiento en el campo», esto es, «desde el curso 2014-2015», decía el escrito. Para entonces, Pedro Sánchez ya era secretario general y jefe de la oposición.

Además, Andradas afirmó en su misiva que estos títulos propios, como el codirigido por la mujer de Sánchez en Fundraising Público y Privado para Organizaciones sin Ánimo de Lucro, contaban con «rigurosos controles previos a la aprobación de los cursos y con los mejores profesionales, en todas las ramas de conocimiento y con la pluralidad de planteamientos, la ecuanimidad e independencia que intentamos que caracterice a nuestra institución y de las que nos sentimos orgullosos», sostenía el entonces rector. Junto a ello, expresó su rechazo y condena enérgica a «cualquier intento de desvirtuar la labor que se desempeña en la Universidad Complutense», y criticó en redes sociales que hubiera «demasiado altavoz del descrédito».

Más de 104.000 €

Como alto cargo del Ministerio de Universidades dirigido ahora por la socialista Diana Morant, Andradas percibió el año pasado una retribución de 104.258,15 euros, incluyendo aquí la acumulación de 14 trienios.

En el año 2020, Begoña Gómez pasó a codirigir el máster en Transformación Social Competitiva: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como estrategia, y a dirigir la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Si bien entonces Andradas ya no era el rector de la UCM, la institución alegó para justificar la concesión de esta cátedra los mismos motivos que esgrimió él en su etapa: su «experiencia» en este campo.