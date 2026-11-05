Radicales lanzan huevos contra Abascal en Ciudad Real: «Ya están aquí las milicias de Pedro Sánchez»

Un joven radical ha lanzado varios huevos dirigidos contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha vivido otra agresión este miércoles en la Plaza Mayor de Ciudad Real, durante una comparecencia del dirigente que terminó convirtiéndose en un multitudinario acto político con alrededor de 1.200 asistentes. Un grupo de radicales ha proferido gritos e insultos contra la comitiva de su partido durante la rueda de prensa y uno de ellos le ha lanzado el huevo.

Los ovoproyectiles no alcanzaron a Abascal, sino que impactaron en periodistas que cubrían el evento sentados o situados cerca del atril. La Policía Nacional identificó rápidamente al autor, que huyó tras los hechos. El Ayuntamiento de la ciudad ha condenado de forma rotunda el incidente como un comportamiento injustificable e incompatible con la democracia.

El lanzamiento se produjo en el tramo final de la intervención, mientras Abascal respondía a preguntas de los medios sobre pensiones y criticaba lo que consideraba manipulación informativa. La acción fue atribuida por Vox a grupos de extrema izquierda y generó abucheos entre los simpatizantes presentes, que habían recibido al líder con aplausos y gritos de apoyo.

Ante el incidente, Abascal reaccionó de inmediato y con firmeza. Dirigiéndose a los asistentes y a los periodistas afectados, declaró: «Ya están aquí las milicias de Pedro Sánchez, lanzando huevos a los periodistas. Que sepan que han sido los periodistas los destinatarios de este lanzamiento de huevos».

Lanzan un huevo a Santiago Abascal en su declaración a los medios en Ciudad Real y acaba impactando en un periodista. https://t.co/PkHhrzwPLZ — La Bandera (@labanderaes) November 4, 2026

Abascal pidió disculpas a los profesionales golpeados y lamentó lo ocurrido. En el resto de su intervención, el líder de Vox responsabilizó a Pedro Sánchez de los problemas del país, del deterioro de los servicios públicos y del accidente ferroviario de Urda, al tiempo que llamó a la movilización de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Negó también que su partido pretenda privatizar las pensiones y reafirmó su objetivo de lograr un cambio de gobierno. El acto, anunciado oficialmente como declaración a medios pero transformado en mitin, concluyó con el grito de «¡Viva España!» por parte de Abascal, quien expresó su deseo de que este tipo de acciones vandálicas dejen de producirse en el país.