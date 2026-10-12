Pedro Sánchez tardó apenas 48 horas después de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 en alcanzar con Pablo Iglesias el acuerdo de coalición que había rechazado durante meses. El 12 de noviembre, ambos dirigentes comparecieron en el Congreso de los Diputados, firmaron un preacuerdo de Gobierno y sellaron su entendimiento con un abrazo. Iglesias sería vicepresidente del Ejecutivo.

El pacto contrastaba con las declaraciones que Sánchez había realizado apenas dos meses antes. El 19 de septiembre de 2019, durante una entrevista en La Sexta, el líder socialista aseguró que no podría dormir tranquilo si dirigentes del entorno de Iglesias asumían determinadas responsabilidades ministeriales. Fue más allá al afirmar que el 95% de los españoles tampoco se sentiría tranquilo con aquella fórmula de Gobierno.

Sánchez había defendido que España necesitaba un Ejecutivo «coherente» y «estable», y rechazaba la posibilidad de tener «dos gobiernos en uno». Durante meses, el PSOE y Podemos mantuvieron negociaciones infructuosas que desembocaron en una investidura fallida en julio y en la repetición de las elecciones generales.

El resultado electoral del 10 de noviembre tampoco reforzó a ninguno de los dos partidos. El PSOE pasó de 123 a 120 diputados y Unidas Podemos cayó de 42 a 35. Sin embargo, lo que había resultado imposible durante meses quedó encauzado en apenas dos días.

El acuerdo contemplaba una coalición con Iglesias como vicepresidente. En enero de 2020, Unidas Podemos entró en el Consejo de Ministros con carteras como Igualdad, Trabajo, Consumo y Universidades. Sánchez incorporaba así a su Gobierno a la formación cuya presencia había cuestionado públicamente semanas antes.

El pacto también tuvo consecuencias parlamentarias. Los 155 diputados que sumaban PSOE y Unidas Podemos eran insuficientes para garantizar la investidura. Sánchez necesitó negociar con otras formaciones y finalmente fue elegido presidente el 7 de enero de 2020 por 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, correspondientes a ERC y EH Bildu.

Los socialistas defendieron el acuerdo como una solución para terminar con el bloqueo político. Pero la hemeroteca dejó documentado un cambio de posición difícil de ignorar: Sánchez pasó de advertir a los españoles de los riesgos de incorporar a Podemos al Gobierno a entregar a Pablo Iglesias una vicepresidencia.

El Ejecutivo que en septiembre aseguraba que no le dejaría dormir fue el mismo que decidió constituir en noviembre para continuar en La Moncloa.