El libro negro del nacionalismo. La ideología totalitaria que ha conducido a Cataluña al desastre. (Deusto) es una obra colectiva donde han intervenido una decena de voces del constitucionalismo que exponen el ataque frontal del separatismo catalán contra el marco que nos ampara a todos: la Constitución.

Han diseccionado de manera analítica cómo el nacionalismo catalán ha echado por tierra el cosmopolitismo de una región tan próspera y vanguardista a la que Europa miraba, y la ha convertido en provincianismo barato. Explican estas voces –que proceden de varios lugares intelectuales y profesionales– cómo el separatismo consigue separar de manera progresiva a la sociedad catalana. Detallan, además, que los partidarios de la Constitución, aquellos que piden respeto por aquello que se votó en 1978 y que se conformó de manera conjunta.

Los constitucionalistas también piden paso con este libro lleno de relatos y análisis y, sobre todo, piden colaboración de las Administraciones y agentes civiles del resto de España para plantar cara a un movimiento separatista, en ocasiones violento, que hace estallar cualquier tipo de convivencia o consenso.

En El libro negro del nacionalismo han colaborado personas tan reconocias como Antonio Caño, Teresa Freixes, Federico Jiménez Losantos, Pepe Albert de Paco, Iñaki Ellakuría, Francesc de Carreras, Sergio Fidalgo, Ana Losada, Daniel Tercero, José María Albert de Paco, Pedro Gómez Carrizo o Alejo Vidal Quadras, Pilar Barriendos, Félix Pérez Romera o Ignacia de Pano, entre otros.

Un ensayo en el que la descomposición de la sociedad catalana iniciada en la etapa de Jordi Pujol, aquellos inicios del procés que hoy parecen remotos, pero que terminaron con un golpe de Estado el 1-O, es una realidad que, además, cuenta con el beneplácito silencioso del Gobierno de España.

Los golpistas acusados de sedición –sentencia del Tribunal Supremo– entraron en prisión, el nacionalismo lo vendió al mundo como un ataque contra la libertad y les colgó el cartel de presos políticos, algo que muchas personas han comprado –de ahí la importancia de dar la batalla cultural– y hoy están indultados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido una de las articulistas de este libro, una publicación que ha sido recientemente presentada en Madrid. «Hace tiempo que este libro no se podría haber hecho», apunta.

Debemos tener en cuenta, y así lo apuntaba la jurista, que «el 1-O tuvo un precio», pero es algo que venía gestándose de muy lejos, ya desde la era Pujol se comenzó a conformar un ecosistema antiespañol que tuvo como colofón aquel golpe de Estado financiado y promovido por personas que ostentaban cargos públicos en Cataluña.

«Es un recuento de lo que ha venido pasando en Cataluña desde los años 80, un momento en el que se acordó desde el nacionalismo más duro que se erosionarían todos los ámbitos posibles (educación, administración, industria, etc) y se conseguiría el objetivo: recatalanizar Cataluña. No se estaba de acuerdo con lo que se había hecho, y lo estaban haciendo a escondidas», comenta Freixes.

Y añade, además, que esto «es una cosa bastante complicada hoy porque aquellos planes del ‘Objetivo 2020’ de Pujol pasaron desapercibidos. Ahora, sin duda, hay un problema de deslealtad constitucional casi de origen, ya que creímos durante la conformación de la Constitución que los nacionalismos periféricos se habían integrado».

No sucedió así, sobre todo, apunta la experta en Derecho Constitucional, porque «la Constitución se termina en el 78 e inmediatamente se elabora el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el nacionalismo salió reforzado. Pasamos de Tarradellas al Pujolismo que, además, alardeó de tener paciencia y mañana independencia. Parecían cuatro gatos, más bien eran cuatro tigres».

Por ello, advierte la jurista y una de las autoras de este libro, «no debemos creer que el procés ha terminado. Para nada, sólo han cambiado de tácticas. Pretenden la dominación, no sólo de Cataluña, sino también en España. Eliminar el sistema democrático de la Transición para sustituirlo por otro que no sabemos muy bien qué es, aunque algunos sí que lo sepan. Así que, en definitiva, no estamos mejor que en 2017, es una situación muy distinta, pero muy peligrosa».

Sergio Fidalgo, que ha sido coordinador del libro y también articulista del mismo, explica que los nacionalistas «tienen el lema de que España les roba la cultura. De hecho, ya hemos visto que tanto CCOO como UGT y Pere Aragonés han ido a una manifestación de una presunta defensa de la escuela catalana, a propósito del caso de Canet y de la sentencia del TSJC».

Cree Fidalgo que, a pesar de todo, se les ve una pérdida de fuerza. «El golpe de Estado 2017 es posible que no se produzca, pero hay sensaciones entre todos de que están dominando al Gobierno de España -este martes han sacado adelante los PGE con el apoyo de Bildu y ERC–. Están lanzando un mensaje, un falso mensaje, de que se puede combatir el nacionalismo con el nacionalismo moderado, pero no es así».

Por ello, destaca, en este libro «hay 53 autores que dicen por qué y cómo hemos llegado hasta aquí. Al nacionalismo no se le puede domesticar, debemos intentar rescatar y tejer entendimiento social, que todos estemos orgullosos de que España sea un proyecto común».

Por último, la coordinadora y autora, Miriam Tey, señala que en esta publicación «se denuncia, aunque el título suene exagerado, lo que ocurre en Cataluña. Lo más luminoso de todo esto ha sido la reunión de la gente y la voluntad de acabar con el nacionalismo. Porque con el nacionalismo no se pacta, igual que no se pacta con el racismo, el machismo, ¿verdad? Tampoco con el nacionalismo».

Y concluye: «No nos dejéis, no hay que callar cuando veáis que hay una situación de injusticia, que dejemos de comprender aquello que no se puede comprender. Os pedimos que nos ayudéis, es vital y son vitaminas para el corazón».