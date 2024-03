El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado este viernes la renovación de su equipo con los miembros del autodenominado gobierno del Consejo de la República, entidad parainstitucional que él mismo lidera desde Bélgica, con tres cambios: el ex alcalde de Montblanc (Tarragona), Pep Andreu, el ex concejal de Arenys de Mar David Caldeira y la profesora Maria Antònia Font.

Puigdemont ha llevado a cabo la presentación del nuevo equipo del autodenominado gobierno del Consejo en un acto en Ribesaltes (Francia), en el que ha agradecido a los nuevos miembros su tarea al frente del organismo: «Saben que no es un trabajo fácil, que no está pagado, ni con Rolex tampoco, y que es como llevar una diana bien grande encima», ha dicho.

El autodenominado Consejo de la República pretende ser una de las estructuras paralelas a la Generalitat autonómica ideadas por el independentismo en 2018, aunque en la práctica ha funcionado como espacio de representación simbólica y sin competencias efectivas, presidido por Puigdemont y visto con enormes recelos por ERC, que temía que JxCat lo utilizara como contrapoder al presidente catalán, Pere Aragonés.

Andreu, Caldeira y Font sustituyen en el autodenominado Consejo de la República al cantautor Lluís Llach, al portavoz de Poble Lliure, Guillem Fuster, y a Carme Garcia, exdiputada de la extinta Iniciativa per Catalunya-Verds en el Congreso.

Con estos tres nombramientos, Puigdemont ha querido dotar de una pátina de transversalidad al citado Consejo, a pesar de que tanto ERC como la CUP mantienen distancias con el organismo: Andreu fue alcalde de Montblanc por ERC en dos periodos, pero se dio de baja del partido, y Caldeira fue concejal de la CUP en Arenys de Mar durante ocho años y uno de los impulsores de las primeras consultas ciudadanas sobre la independencia.

En el acto de presentación, también ha intervenido el ex consejero de Salud y vicepresidente del Consejo, Toni Comín, que ha señalado que la labor del organismo es «la de mantener al Estado consciente de que no hemos renunciado al 1-O ni a la declaración unilateral de independencia del 27-O».