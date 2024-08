Puigdemont reaparece en un vídeo tras su «retorno al exilio»: «Nunca quise entregarme»

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha justificado este sábado, en su primera aparición tras su fugaz aparición y posterior fuga del pasado jueves en Barcelona, la decisión de «regresar al exilio» de Waterloo ante la «represión desatada»; ha asegurado que nunca quiso entregarse y ha advertido de que «no se ha acabado el proceso de independencia».

Lo ha hecho en un vídeo de ocho minutos difundido en sus redes sociales, con una escenografía idéntica a la de otro que publicó el pasado miércoles. Puigdemont anuncia que ha «emprendido el viaje de retorno del exilio». Ante una pared blanca, junto a una senyera y una bandera de la UE, aparece Carlos Puigdemont con traje y la misma corbata que en su grabación del pasado miércoles.

«No quería entregarme a una autoridad judicial que no es competente para perseguirnos, no tienen ningún interés de hacer justicia», asegura en el vídeo y añade que, puesto que no era posible acceder al Parlamento, tomó la decisión de volver a Bélgica. «En caso de fracasar, habría tenido un coste enorme».

Puigdemont alega que, tras su breve discurso ante los 3.500 fieles que le escucharon el jueves frente al Arco de Triunfo de Barcelona y su posterior huida sin dejar rastro y sin poder ser detenido por los Mossos d’Esquadra, priorizó «poder volver a un lugar seguro, primero», y después a su «residencia belga, aquí, en Waterloo», si bien en el video evita mostrar evidencias de que, efectivamente, está en Bélgica, informa Efe.