Puigdemont dice que «si hubiera investido a Feijóo» no se le investigaría por terrorismo

El ex presidente catalán y eurodiputado de JxCAT Carles Puigdemont ha asegurado este jueves que si hubiera permitido la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno, en lugar de la de Pedro Sánchez, no se le estaría investigando por un delito de terrorismo ni se abriría la puerta a hacerlo por el de alta traición. No ha podido ser más directo el derechazo a Pedro Sánchez y al PSOE.

En una carta de tres páginas que ha enviado al resto de eurodiputados el mismo día en que la Eurocámara pidió a España que investigue los nexos entre Rusia, el independentismo catalán y en concreto Puigdemont, el expresidente catalán dijo que «si hubiéramos hecho presidente a Feijóo, todo esto no pasaría».

Puigdemont afirmó que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga la causa contra Tsunami Democràtic, decidió investigarle por terrorismo el mismo día en que, a priori, se iba a dar a conocer el pacto entre JxCAT y el PSOE para investir a Sánchez.

Y reseña también que Joaquín Aguirre, el juez titular del caso Volhov que se investiga en el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, «conocido por su animadversión al independentismo, decidió reactivar un caso que ya había archivado».

Puigdemont vincula su imputación por terrorismo a un llamamiento que hizo el ex presidente del Gobierno José María Aznar a actuar y movilizarse contra la investidura del entonces candidato del PSOE para presidir el Gobierno.

En la carta, publicada en sus redes sociales, Puigdemont asegura que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de investigarle por terrorismo en la causa sobre ‘Tsunami Democràtic’ «no se produjo por generación espontánea» y que llegó tras las palabras de Aznar.

«El que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva», dijo Aznar el 2 de noviembre ante el presidente del PP, Albert Núñez Feijóo, al inaugurar en Madrid el XXI Máster Oficial en Acción Política del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) y la Universidad Francisco de Vitoria.

También cree que el Parlamento Europeo se ha convertido en una caja de resonancia de las estrategias del PP, que ha logrado «imponer sus estándares» a la mayoría conservadora europea, lo que considera una noticia funesta para el futuro de la Unión.

Puigdemont concluye su carta diciendo que está completamente convencido de que se «habrían ahorrado estos espectáculos» si Junts hubiera investido a Feijóo o hubiera impedido que Sánchez sea presidente.