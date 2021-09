El PSOE y sus socios han rechazado este martes una proposición de ley de Vox -apoyada por el PP- para que la Policía pueda realizar «desalojos inmediatos» de okupas cuando se produzcan delitos de usurpación de inmuebles.

Durante el debate parlamentario, el diputado socialista Vicent Sarrià ha negado que exista que «impunidad» sobre los okupas, ni «inseguridad social» y ha señalado que la propuesta de la formación de Santiago Abascal «sólo pretende generar inquietud, como las infames campañas que lanzan en redes sociales para generar alarma cueste lo que cueste», ha lanzado el representante del PSOE a la tercera fuerza del país. Sarrià también ha declarado que «ya disponemos de amplísimos instrumentos para combatir estos delitos».

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha sostenido que «la usurpación no afecta nunca a vivienda habitual, tercera, cuarta, sino que estamos hablando fundamentalmente de pisos vacíos que pertenecen a los fondos buitres, fondos de inversión o bancos». «Cuando el delito afecta a la vivienda habitual se llama allanamiento y está recogido en el código penal y se permite actuar (a la Policía) por parte del Poder Judicial de una manera bastante rápida», ha afirmado.

Desde Ciudadanos, su portavoz Edmundo Bal ha calificado la propuesta de Vox de «salvajada jurídica» para oponerse así a la intervención inmediata de la Policía en los delitos de usurpación sin que medie procedimiento judicial.

En cambio, el PP sí ha apoyado la iniciativa de Vox -que no seguirá adelante por el veto de la Cámara- porque «queremos soluciones, que se siga hablando de okupación», ha dicho la diputada popular Ana Zurita, afirmando que la proposición sería enmendada y mejorada por el PP si continuara su tramitación.

Asimismo, Zurita ha remarcado que con el proyecto de ley presentado por el PP en esta materia «se desaloja a los okupas en 12 horas, éstos no se podrán empadronar y las mafias tienen penas de cárcel». «No se puede cargar el peso de la fallida política de vivienda en la propiedad privada. No se puede disfrazar el hurto de política social», ha subrayado Zurita, instando al Gobierno de PSOE-Podemos a buscar una «solución» y no «ponerse de perfil».

En la defensa de la proposición de ley, la portavoz de Vox en la comisión de Vivienda, Cristina Esteban, ha abogado por que se endurezcan las penas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se amplíe la protección de los propietarios.

Les pedimos que apoyen esta ley que permitirá reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dotándolos de herramientas para el desalojo inmediato. Y que se enjuicie inmediatamente al okupa», ha señalado mandando un mensaje al resto del arco parlamentario. «¿Por qué no aprovechan la oportunidad de hacer por fin una cosa bien? Sean justos por una vez y voten algo que sirva de verdad para defender a los españoles», ha agregado.

«Paraíso de la okupación»

La diputada de Vox por Valencia ha hecho una comparación de cómo en el resto de países de Europa se defiende el derecho de la propiedad mientras que España se ha convertido en «el paraíso de la okupación».

En este contexto, Esteban ha remarcado que los ciudadanos «lo que quieren es que (PSOE y Podemos) no aprueben más leyes vacías ni reales decretos que, en nombre de una falsa vulnerabilidad, agudicen y eternicen el problema a costa de la dignidad de las familias». «Pero no sólo de su dignidad, de sus ahorros -ha proseguido-. Los ahorros que tienen que gastar en pagar el agua y la luz de los okupas. Los ahorros que tienen que gastar en abogados para recuperar su casa», ha enfatizado Esteban antes de poner voz a familias como la de Enrique y Luisa que han perdido todo después de quedarse sin vivienda.

«Es nuestra obligación como representantes de la soberanía nacional garantizar la protección social, económica y jurídica de las familias que se encuentren en situación de indefensión y ayudarlas para salir adelante», ha concluido.