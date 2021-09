La escalada imparable del precio de la factura de la luz hace estragos en los propietarios víctimas de la ‘okupación’. Son las víctimas silenciosas del drama del tarifazo eléctrico de Pedro Sánchez. OKDIARIO se ha desplazado hasta el inmueble situado en la calle Manuel Altolaguirre, en la Barriada las Delicias de Málaga. Allí viven Paco y Margarita, propietarios que tienen que pagar la luz más cara de la historia para que la disfrute los okupas de su piso.

Este es el desgarrado testimonio de una madre y un hijo que sufren la lacra de la ‘okupación’. Temen que si no lo hacen, el banco termine embargando sus bienes. «Yo no quiero ir al calabozo», explica Paco. «Lo único que he hecho en mi vida es cuidar de mi familia, mi marido y mis cinco hijos. Sólo quiero lo que es mío», insiste con la voz rota Margarita. El piso dispone de 70 metros cuadrados y cuenta con 3 habitaciones y dos baños. Desde hace 19 meses que los inquilinos han dejado de pagar el alquiler de arrendamiento.

«No llegamos a fin de mes. Sube la gasolina y la luz, y encima tengo que pagar por lo que no disfrutamos», lamenta Paco. Tanto él como su madre, Margarita, llevan 19 meses pagando religiosamente las facturas de su inmueble ‘okupado’.

Madre e hijo viven en Málaga y llevan desde el inicio de la pandemia afrontando las deudas de sus okupas. «Tienen todo el día la luz encendida», denuncia una vecina ante las cámaras de este periódico. Un verdadero problema cuando la factura de la luz bate récords históricos. «No llegamos a fin de mes. Sube la gasolina y la luz, y encima tengo que pagar por lo que no disfrutamos», afirma Paco.

Según los últimos datos del ministerio del Interior, las denuncias se han disparado un 41% en los últimos 4 años. De poco está sirviendo la nueva ley de desahucio exprés que unifica la actuación de Policía Nacional y la Guardia Civil para elaborar atestados en casos de allanamientos y usurpación, y desalojar a lo okupas de forma exprés. En 2020, durante la pandemia que mantuvo al país confinado, Interior registró 14.675 denuncias por ‘okupación’ de viviendas, una media de 40 diarias.