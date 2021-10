El PSOE y sus socios de Gobierno han evitado que tanto el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias como el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero en la comisión que investiga la operación Kitchen en el Congreso. La propuesta del Partido Popular (PP) de Pablo Casado en este sentido no ha prosperado al igual que la de VOX, que pedía la comparecencia de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

De esta manera, la comisión del Congreso que investiga la operación «Kitchen» ha aprobado este martes una quincena de comparecencias que incluye al responsable de Justicia del PP, Enrique López, y ha acordado también volver a interrogar al ex comisario José Manuel Villarejo, al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño y al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó.

Las nuevas comparecencias se unirán a las que la comisión dejó pendientes antes del paréntesis estival las comparecencias: la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy. Esta Comisión parlamentaria dirimirá responsabilidades políticas en el caso Kitchen, por el supuesto uso de fondos públicos para espiar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.

Los populares también pedían la comparecencia de la vicepresidenta tercera del Congreso y en su momento responsable el equipo jurídico de Podemos, Gloria Elizo, y el abogado del partido podemita, José Manuel Calvente y la ex letrada de Podemos Marta Flor. Pero ha sido negada por la mayoría del PSOE y sus socios en la citada comisión.

La reclamación del PP era importante puesto que según las anotaciones de la agenda del ex comisario José Manuel Villarejo, Juan Carlos Monedero se reunió dos veces con él y habría solicitado su ayuda para «recuperar el dinero ingresado por Venezuela en cuentas de un país africano». También quiere que se indague sobre la cita que Iglesias habría pedido con el ex comisario Villarejo. En el listado pedido por el PP se incluyó también al máximo responsable de la prisión madrileña de Estremera entre 2017 y 2021, periodo en el que estuvo allí interno el ex comisario Villarejo, para que desvele «quiénes fueron los emisarios del PSOE y Unidas Podemos» que visitaron al ex policía para «ofrecerle beneficios penitenciarios a cambio de declarar contra el PP», como, subrayan, declaró Villarejo en sede parlamentaria.

El sumario de la operación Kitchen fue desvelado en exclusiva por OKDIARIO, al igual que las conversaciones grabadas por el ex comisario Villarejo. Esta investigación de OKDIARIO desveló que el ex comisario pagó al chófer de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, para que espiase a su favor. Los populares siempre han defendido que el propio ex comisario sostiene que con quien ganó «pasta de verdad» fue con el PSOE.