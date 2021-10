El Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por una coalición de PSOE y Podemos, ha retirado desde 2019 diez banderas de España que el antiguo equipo de Gobierno municipal del PP había ido colocando en distintos espacios públicos de la localidad.

El ex alcalde de Alcorcón David Pérez lleva tiempo denunciado el «desprecio» del Gobierno de la alcaldesa del municipio, la socialista Natalia de Andrés, y del «radical» vicealcalde, el podemita Jesús Santos, a la bandera española. «Empieza a constituir un ataque a nuestra Constitución y a la dignidad de nuestros símbolos», criticó en 2020 cuando el Consistorio retiró la insignia nacional de Los Castillos de Valderas.

El desprecio del gobierno de la procesada Natalia de Andrés y el radical Jesús Santos a la bandera española ya empieza a constituir un ataque a nuestra Constitución y a la dignidad de nuestros símbolos. Ahora han quitado también la bandera de Los Castillos de Valderas. pic.twitter.com/BuGq4lj2ul — 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 ℙ𝕖𝕣𝕖𝕫 𝔾𝕒𝕣𝕔𝕚𝕒 (@davidperez) June 7, 2020

Y es que en poco más de dos años al frente del Consistorio alcorconero, el Gobierno municipal ha retirado hasta 10 banderas españolas ubicadas en distintos parques, avenidas y rotondas dejando únicamente, según denuncian desde el PP, las banderas que son obligatorias en edificios oficiales.

Así, según el recuento de los populares, socialistas y podemitas ya han quitado las banderas que bajo su Gobierno ondeaban en el Parque de la República, en Avenida de Retamas, en la Plaza de la Hispanidad, en el Parque Blas de Lezo, en la Plaza de los Reyes de España, en la entrada a Alcorcón por la A-5, en el ensanche sur de la M-50, así como la que rodeaba al Ayuntamiento -otra distinta a la oficial-, y en el barrio de Fuentecisneros.

Un total de 10 enseñas nacionales, contando también la de Los Castillos de Valderas, que en poco más de dos años han desaparecido de Alcorcón por obra y gracia de Gobierno de PSOE y Podemos.

Además, el PP asegura que las banderas que no han retirado, o mientras esperaban a retirarlas, lucían «andrajosas» porque el Consistorio no se ocupaba de su correcta conservación y dejaba que las vandalizaran. «El aire, la humedad, la lluvia y el sol estropean mucho las banderas y hay que ir cambiándolas», explican. Asimismo, afirman que cuando han preguntado a la alcaldesa Natalia de Andrés por este asunto en alguno de los Plenos del Ayuntamiento, ésta no ha respondido.

El ex alcalde David Pérez ha señalado en declaraciones a OKDIARIO que «hubo un tiempo en el que en Alcorcón se respetaba la bandera de España». «Hacíamos juras de bandera de 500 personas, rendíamos homenaje a nuestros símbolos constitucionales en los sitios más destacados de la ciudad…luego llegó el PSOE con Podemos, con una singularidad, aquí los socialistas son más radicales y extremos que los podemitas, y ambos demuestran un gran desprecio por nuestra bandera, que ha despreciado de todos esos sitios donde la pusimos, es una vergüenza, ellos parecen preferir la bandera republicana», ha agregado.

Para Pérez, lo único que han logrado PSOE y Podemos «que caiga son las banderas, mientras se dispara la delincuencia, el paro, el derroche, el abandono y el abuso».

En #Alcorcón, siempre se han respetado nuestras señas de identidad, nuestras raíces y la bandera de España 🇪🇸, hasta que llegó Natalia de Andrés que: ❌ Eliminó todas las banderas de España. ❌ Cambió nuestro escudo. ❌ Quiere acabar con nuestras tradiciones. pic.twitter.com/B2qgVJrW3k — Populares de Alcorcón (@ppalcorcon) October 11, 2021

Por otra parte, el Ayuntamiento de Alcorcón tampoco se está encargando de mantener en buen estado el escudo de Alcorcón que lucía debajo del mástil de una de las banderas que han retirado, la de la entrada por la A-5 que era la más grande del municipio. Algo que quizás se deba a que el Ayuntamiento decidió cambiar ese escudo hace escasos meses para que se pareciera más al logo del PSOE.