El PSOE calla ante la ola de agresiones sexuales en Ceuta pero estalla contra el PP por llamar «lameculos de Sánchez» a Morant

El PSOE ha estallado contra el PP después de que su líder en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, tildase de «lameculos de Sánchez» a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidad, Diana Morant, pero todavía no se ha pronunciado ante la ola de violaciones sexuales en Ceuta desde la invasión de 100.000 inmigrantes ilegales.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha convocado a la prensa en Valencia, rodeada de mujeres, para denunciar «el acoso» y «violencia» ejercida por el presidente provincial, Vicente Mompó (PP), por su comentario escrito en X, reaccionando a las acusaciones de la ministra contra Mompó y Carlos Mazón por la DANA, a la que tilda de «hija de Zapatero» y «lameculos de Sánchez».

Morant acusó a la Diputación de Valencia haber avisado «a sus trabajadores» y suspender «actividades por la DANA». «Su presidente, que estaba en el CECOPI, lo sabía. Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no».

A lo que el alcalde popular de Gavarda, le respondió: «Nosotros, los valencianos de Trellat, intentábamos ayudar. Mientras tanto, tú apareciste dos días después en el helicóptero de Pedro Sánchez, aquel que dijo… ‘si quieren más recursos, que los pidan’. Todo el mundo sabe que, ante las tragedias que hemos sufrido, te ha importado mucho más dónde están las cámaras que las personas afectadas. Diana, siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales nada, así de simple».

Els valencians de trellat intentàvem ajudar. En canvi, tu aparegueres dos dies després en l’helicòpter en Pedro Sánchez, el de… «si quieren más recursos que los pidan». Tot lo mon sap que en les tragèdies que hem patit, t’ha preocupat molt més on estan les càmeres que les… https://t.co/QiYdkVGnyY — Vicente Mompó Aledo (@Vicente_Mompo_) September 4, 2026

Ferraz calla ante la ola de violaciones en Ceuta

Ferraz no ha tardado ni 24 horas en salir en trompa, rasgándose las vestiduras exigiendo la dimisión o el cese de Mompó por haber sido calificada como «lameculos de Sánchez», al tiempo que la formación sigue defendiendo la inocencia de Zapatero por el caso Plus Ultra.

«Ya está bien», ha expresado Bernabé este sábado. «¿¡Dónde están los límites de esta gente?! ¡¿Qué será lo próximo?!», respondió Bernabé también en su cuenta de X.

Ni el PSOE ni el resto de la izquierda ha mostrado muestras de solidaridad ni ha condenado a los violadores en Ceuta. Y eso pese a que la Fiscalía ha elevado ya a 23 las agresiones sexuales registradas tras la invasión de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos. De éstas, según fuentes fiscales, 9 son menores, en edades comprendidas entre 14 y 17 años, y 5 de estas agresiones fueron con penetración.

Pese a ello, la ministra de Sanidad, Mónica García, llegó a afirmar desde Ceuta que no sabía cuántas niñas marroquíes son violadas «porque no pasan por los puntos contra la violencia machista».