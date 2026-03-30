Primera ola de incendios forestales de la temporada: arden cientos de hectáreas en Murcia, Huelva y Granada

Primera ola de incendios forestales de la temporada este domingo: han ardido cientos de hectáreas en Murcia, Huelva y Granada. Los 52 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplazados a la Región de Murcia desde Bétera (Valencia), ya están en la zona del incendio declarado este mediodía en El Llano de las Cabras, término municipal de Aledo, en las inmediaciones del Parque Regional de Sierra Espuña.

A su llegada, los efectivos de la UME han sido recibidos en el Puesto de Mando Avanzado por el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño. Allí también se encuentra el presidente regional, Fernando López Miras.

Precisamente, López Miras ha afirmado que el incendio «evoluciona favorablemente». Asimismo, ha confirmado que durante toda la noche está previsto que sigan trabajando los efectivos de la UME y cuatro brigadas forestales.

🔴 #IFLosGuájares, Granada. ACTIVO. ACTUALIZAMOS MEDIOS:

👩‍🚒 4 grupos de bomberos forestales, 2 Bricas, 3 técnicos de operaciones, 1 agente de medio ambiente

🚒 2 autobombas

🚁 2 pesados, 1 ligero, 1 semipesado pic.twitter.com/WEmleAVA1Z — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) March 29, 2026

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado en la tarde de este domingo en Los Guájares (Granada), que ha requerido la intervención de cuatro helicópteros.

Según informa el Plan Infoca, se han encontrado trabajando cuatro grupos de bomberos forestales, dos equipos de la Brigada Especializada en Incendios Forestales, tres técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.

Asimismo, se han movilizado dos vehículos autobomba, así como dos helicópteros pesados, uno ligero y uno semipesado.

🔴 DECLARADO #IFLosGuájares, Granada. MEDIOS:

👩‍🚒 3 grupos de bomberos forestales, 1 Brica, 2 técnicos de operaciones, 1 agente de medio ambiente

🚒 autobomba

🚁 1 pesado, 1 ligero pic.twitter.com/6kygj4Ch5l — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) March 29, 2026

El Plan Infoca ha dado por extinguido a las 17:45 horas de este domingo el incendio que se ha declarado en la tarde de este Domingo de Ramos en el término municipal onubense de Aroche. En la zona se encontraban trabajando tres grupos de bomberos forestales y un agente de medio ambiente.

Asimismo, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía había dispuesto de una autobomba para procurar apaciguar las llamas de este incendio forestal.