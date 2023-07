Pese a que hace casi 50 años que Francisco Franco murió y que si siguiera vivo acumularía 131 años, la prensa internacional -aliada en su mayoría con los tópicos y mantras de la izquierda española- parece haber hecho un viaje en el tiempo a cinco décadas atrás y repite al alimón el nombre de Franco más veces que el del ganador de las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo.

Por ejemplo, The Washington Post, en EEUU, menciona a Franco hasta en cinco ocasiones en su noticia sobre las elecciones españolas, mientras que el líder Núñez Feijóo, líder del PP, sólo aparece citado tres veces. El mismo número de veces que el dirigente de Vox, Santiago Abascal, aunque muy de lejos de las 18 ocasiones que se cita a Pedro Sánchez. Eso sí, no se habla de ETA, ni de Bildu, ni de los comunistas, ni de los independentistas.

El tono de las menciones a Franco es para narrar su propio relato de la historia contemporánea de España, en lugar de hablar de lo ocurrido en las últimas horas. «Las elecciones han situado a España -un país cargado de recuerdos vivos de los pelotones de fusilamiento de la era franquista, prisión y tratamientos de choque para gays y lesbianas y limitaciones legales a los derechos de las mujeres- como una especie de cortafuegos contra los partidos de extrema derecha que llegan al gobierno en toda Europa», afirma el diario de la capital estadounidense.

«España ha estado a punto de llevar al primer gobierno de extrema derecha desde la muerte del dictador en 1975», añade sin tapujos en una información que no esconde sus preferencias por un gobierno Frankenstein. «España seguirá siendo un bastión progresista en Europa», destacando más que la victoria del PP, la mejora de resultados del PSOE.

«Un jubiloso y desafiante Sánchez se dirigió a sus seguidores en Madrid, quienes corearon consignas antifascistas», destaca. El periódico que en su día ganó fama por su investigación del Watergate llama a Vox, «negacionista climático», «antifeminista» y, por supuesto, la tan socorrida etiqueta de «extrema derecha».

Otro diario que se recrea con Franco es el británico The Guardian que muestra su clara animadversión hacia el PP y proximidad con el sanchismo. «El resultado ha sido fruto del temor de que la extrema derecha volviera al gobierno tras la muerte del general Franco hace cinco décadas», explica. A pesar de que el PP haya ganado las elecciones, el periódico de izquierdas inglés dedica mayores entrecomillados a Sánchez y, sobre todo, a esa frase del líder socialista de que «el bloque retrógrado y reaccionario ha fracasado».

En la misma línea se reafirma The New York Times quien también vuelve a sacar a pasear el nombre de Franco más veces que el de Feijóo o Abascal. Y por supuesto, Sánchez aparece mencionado en una veintena de ocasiones a lo largo de la información. Asegura que Vox es un «claro partido descendiente de la dictadura de Franco» y que una victoria del PP podría haber colocado a España «con el primer partido de extrema derecha en aliarse con el gobierno desde la dictadura del general Francisco Franco hace casi 50 años».

El periódico neoyorquino lanza un empalagoso alegato de Pedro Sánchez diciendo de él que «es un superviviente político de primer orden, desafiando las expectativas, aumentando los escaños de su partido en el Congreso y ganando suficiente apoyo con sus aliados de izquierda para bloquear la formación de un gobierno conservador por ahora». Ninguna mención al radicalismo de extrema izquierda de los socios de la última legislatura del PSOE en el Congreso.

Por el contrario, la BBC es de los medios consultados el único que no cae en el trampantojo progre y no habla ni de Franco, ni de dictadura. Eso sí, asegura que «PP y Vox no alcanzan una mayoría suficiente para hacer coalición, por lo que los socialistas tendrán la oportunidad de formar otro gobierno porque tienen más opciones para crear alianzas con otros partidos».