El Grupo Parlamentario del PP en el Congreso abrirá un procedimiento contra Cayetana Álvarez de Toledo por romper la disciplina de voto en la renovación del Tribunal Constitucional. No obstante, la portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra, no ha aclarado aún si ese procedimiento derivará en sanción.

Álvarez de Toledo señaló en una entrevista en El Mundo que había votado en blanco la renovación del Tribunal Constitucional. Un motivo que ha activado los mecanismos en el PP. Gamarra ha señalado que el grupo seguirá las reglas internas que, ha precisado,»se han hecho para todos» y se aplicarán «con tranquilidad». También ha matizado que las decisiones quedarán en el «ámbito interno».

De esta forma, en el grupo no han aclarado si este procedimiento derivará o no en sanción y tampoco anticipan la naturaleza de las acciones que se puedan tomar. Fuentes parlamentarias afirman que hasta ahora no se ha debatido al respecto y tampoco se ha abierto expediente por el momento.

Gamarra también ha sido preguntada en rueda de prensa por las críticas de Álvarez de Toledo contra el líder del PP, Pablo Casado, y contra el secretario general, Teodoro García Egea, al que acusó de acoso laboral en la citada entrevista, concedida en el marco de la presentación de su libro «Políticamente indeseable».

«No he leído el libro, me dedico a los problemas que tienen los españoles que son muchos y muy duros», se ha limitado a decir Gamarra, que ha agregado que «cada uno es dueño de sus actos y de sus palabras».

«Material incriminatorio»

También este martes desde la dirección nacional del PP se han desmentido las acusaciones de Álvarez de Toledo, en Es Radio, en las que criticaba que «se pueda filtrar abiertamente a medios que estaban buscando información para incriminar» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«Cuando empezó la campaña contra Ayuso, tuve una desagradable sensación de déjà vu», aseguraba la diputada del PP en la citada entrevista.

En este contexto, añadía: «No puedo comprender, no salgo de mi asombro, que se pueda filtrar que están buscando material incriminatorio contra Díaz Ayuso».

«Me parece de una gravedad extraordinaria y casi inconcebible», opinaba la ex portavoz.

En su libro, Álvarez de Toledo realiza una defensa abierta de la candidatura de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid para dirigir el PP de Madrid y critica que Génova vaya contra quien, considera, dio a Casado «la oportunidad de ser una alternativa».

Álvarez de Toledo describe a Ayuso como la persona que en las elecciones del 4 de mayo «vapuleó» a Pedro Sánchez, «echó de la política» a Pablo Iglesias, «reagrupó el voto del centroderecha y convirtió la desmoralización provocada por las elecciones catalanas en esperanza.