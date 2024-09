El PP propone aumentar a 100 millones las ayudas a las comunidades autónomas para libros de texto

El PP pide al Gobierno de Pedro Sánchez duplicar el programa de cobertura de libros de texto y material didáctico que aporta a las comunidades autónomas, al menos hasta los 100 millones de euros. La vicesecretaria de Sanidad y Educación de los populares, Ester Muñoz, ha sido la encargado de realizar esta propuesta para intentar ayudar a las familias a hacer frente «al curso escolar más caro de la historia». «Y por eso pedimos a un gobierno que está más preocupado por la recaudación, que tenga más sensibilidad y más responsabilidad con la educación española», ha afirmado la dirigente del PP.

«Nosotros lo que le pedimos al Gobierno es que duplique la dotación del programa de cobertura de libros de texto y material que aporta a las comunidades autónomas. Ahora mismo está aportando 50 millones de euros y lo que pedimos es que duplique a 100», ha defendido Ester Muñoz este lunes en la rueda de prensa del PP que se ha celebrado en la sede nacional de Génova, en Madrid. Muñoz ha estado acompañada por el portavoz nacional del PP, Borja Sémper. «Esta partida de ayudas está congelada porque el Gobierno no se preocupa de aprobar unos presupuestos. Lo que no se congela es la subida del IPC o los impuestos», ha reprochado Muñoz al Ejecutivo.

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP que la vuelta al cole del curso 2024-2025 va a ser «la más cara de la historia». «Hay distintos estudios que este año el coste por alumno para una familia va a ser de una media de casi 500 euros, casi 42 euros más que el curso anterior. Claro, esto sólo contando con el material escolar, con los libros, con la papelería, con el chándal, con las zapatillas de deporte más otros gastos que puedan ir a mayores con el inicio del curso. Imagínense las familias que son mileuristas o aquellas familias que tienen dos o tres hijos y que tienen que desembolsar más de 1.500 euros para iniciar el curso escolar», ha señalado.

«El Gobierno de España que más está recaudando de la historia de España y la que menos, y el Gobierno que menos está ayudando. Y por eso lo que decimos es que tienen que ser solidarios, que tienen que ayudar a las familias», ha apostillado la dirigente del PP, de ahí que proponga aumentar a 100 millones las ayudas para libros de texto.

«Más preocupados con el cupo catalán»

En este sentido, Ester Muñoz pide también aprobar con «carácter urgente» un programa de cooperación territorial para reforzar las ayudas a las comunidades autónomas en el ámbito educativo, como comedores o transportes escolar. «La ministra está más preocupada de resolver problemas de corrupción del Gobierno y de vender el concierto separatista», ha recalcado, en alusión a la ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría.

La diputada del PP en el Congreso recuerda que en las comunidades donde más tiempo lleva gobernando el PP «son las que mejores resultados obtienen en el informe Pisa». «No puede ser que en educación vayamos a dos o tres velocidades en función de la comunidad autónoma en la que estamos. No puede ser que el nivel educativo de nuestros niños sea distinto. No puede ser que si tienes la gran suerte de haber nacido en Soria tengas una de las mejores educaciones de Europa y que si naces en otro territorio que está gobernado por ejemplo por independentistas como en Cataluña, que tienen la peor educación de España», ha enfatizado.

«Por lo tanto, el mérito, el esfuerzo, el refuerzo del alumno, la formación de los profesores también anida y también ahonda en esa equidad para todos los alumnos y creemos que es muy importante», ha apostillado.

Una EBAU común

Por último, Ester Muñoz recuerda que este año es el primero que se implantará la EBAU común propuesta por el PP en todos los territorios gobierna y lamenta que no se hayan adherido de momento las restantes comunidades autónomas. «Tuvimos nuestra iniciativa de una EBAU común que, como todos ustedes saben, presentamos en julio. Estuvimos trabajando durante muchos meses, con mucho esfuerzo con todas las comunidades autónomas para conseguir ese proyecto que se va a llevar a cabo el año que viene, que está en estos momentos siendo negociado por todas nuestras comunidades autónomas», ha asegurado.

«No entendemos por qué se vota en contra de dar igualdad, de dar oportunidades, de dar equidad a todos los niños y a todos los adolescentes de España», ha zanjado la diputada del PP en el Congreso, al tiempo que ha vuelto a pedir aumentar las ayudas para la compra de libros de texto.