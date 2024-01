Ester Muñoz: «La izquierda tiene la piel muy fina y yo no tengo complejos»

Ester Muñoz es una ametralladora dialéctica. Óscar Puente y Mónica García ya han probado su discurso apabullante en el Congreso. No desperdicia ni una palabra. «Yo no tengo complejos», dice mirando a la izquierda y viniendo de León, la tierra de Zapatero.

Ester Muñoz niega ser azote parlamentario del Gobierno, aunque es titular en la nueva alineación de Feijóo en el Congreso. Un equipo que combina el discurso del propio Feijóo, González Pons o Borja Sémper con el suyo, el de Cayetana Álvarez de Toledo, Noelia Núñez o Miguel Tellado.

«¿Cómo reabsorber el voto de Vox?», preguntamos a Ester Muñoz. «Cualquier partido aspira a la mayoría absoluta. Lo primero es liderar la oposición». Y la ponemos a prueba sin avisar. «¿Cómo se porta el señor García Gallardo en Castilla y León?». Con rapidez mental contesta: «El señor García Gallardo se comporta como considera que debe hacerlo y yo no voy a juzgar cómo se comporta el señor García Gallardo». Prueba superada. El cónclave de Toledo ha funcionado.

Pregunta.- Engracia Rivera, de Sumar, llama «subnormal» a Feijóo y «discapacitada» a Ayuso mientras vota la reforma de la Constitución

Respuesta.- También tenemos una ministra de Sanidad que llamó «mongola» a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ellos muestran, así, lo que son. Le llaman discapacitada como si eso fuera un insulto. Qué pena. Muestra la poca empatía de esta gente y que son más fachada. Lo que realmente llevan dentro es lo que sacan con estas cosas.

P.- ¿Yolanda Díaz debería echarla?

R.- Por supuesto. Debería dimitir si tuviese algo de dignidad. Y, si no, ser cesada.

P.- ¿Es la doble moral de la izquierda?

R.- Sí. Cuando a ellos se les dice algo montan un espectáculo. Tienen la piel muy fina. Pero luego se permiten el lujo de llamarnos de todo a los demás sin ninguna empatía en un día como ayer, histórico, en el que el Congreso tramitaba esa reforma constitucional que llevan años pidiendo las asociaciones. Muestran lo que son.

P.- ¿Usted no tiene complejos con la izquierda?

R.- Yo no tengo complejos. Suelo equivocarme y aprender de mis errores, pero no suelo tener complejos.

P.- Óscar Puente y Mónica García ya han probado su dialéctica en el Congreso. ¿Es usted uno de los nuevos azotes del Gobierno?

R.- Yo no quiero ser el azote de nadie. Quiero ejercer con responsabilidad, seriedad y rigor mi labor, que es la oposición. La dureza que uno muestra en la oposición tiene que ser inversamente proporcional a las cosas que hace el Gobierno y en 45 años no hemos visto un gobierno como este.

P.- ¿Lo de Mónica García es cuota de mujer, además, de Sumar?

R.- A mí, como mujer, no me gustan las cuotas. Las mujeres tenemos muchas capacidades para estar por nuestro mérito en los puestos. El PP es un referente. Las primeras grandes alcaldesas de España sin cuota fueron del PP, como la primera presidenta del Congreso y del Senado. Feijóo tiene más mujeres que hombres en su comité, sin cuota. Eso es lo importante. Valorar a la mujer por la capacidad que tiene.

P.- ¿Cómo recuperar al votante de Vox?

R.- La primera función del PP es ejercer el liderazgo de la oposición frente al peor gobierno de la democracia. Un gobierno aliado con todos los que quieren destruir nuestro país para mantenerse en el poder. Si el PP se muestra útil a los ciudadanos dando la batalla así, la gente volverá. Ya hemos recuperado la confianza de mucha gente y, cada vez más, el presidente Feijóo se gana la confianza de gente de Vox, del PP y del Partido Socialista que no entiende que el Gobierno haya secuestrado al socialismo histórico.

P.- Pero querrán reabsorber es voto de Vox, ¿no?

R.- La finalidad de cualquier partido es tener la mayoría absoluta. Hay partidos que se conforman con perder para sacar rédito. Nosotros aspiramos a concentrar el voto de la mayor parte de españoles, desde la derecha hasta el centro, incluso del centro izquierda. El de quienes creen en las personas y en un país donde dé igual si eres catalán, leonés, de Albacete o de Almería. En el que quien se salta la ley tiene su condena y no se le condona porque el presidente necesite sus votos.

P.- ¿El señor García Gallardo se porta bien en Castilla y León?

R.- El señor García Gallardo se comporta como considera que debe hacerlo y yo no voy a juzgar cómo se comporta el señor García Gallardo.

P.- ¿A una leonesa le gustaría presidir Castilla y León?

R.- A una leonesa le gustaría estar donde se le necesita. Mi partido me ha dado una responsabilidad muy importante en uno de los momentos más importantes de la democracia española y yo sólo aspiro a poder ejercerla con seriedad. No aspiro a más. Tengo una encomienda del presidente Feijóo y sé en lo que me tengo que centrar. La política me ha demostrado que hoy estoy aquí y mañana estoy ahí abajo. Tengo que hacer bien mi trabajo para el PP, pero sobre todo para los españoles.

P.- ¿Van bien las cosas en Castilla y León?

R.- Sí. Tenemos la mejor educación de España, la mejor dependencia con el único sobresaliente del sistema y la tercera mejor sanidad. Los que más consultorios tenemos, donde se bajan los impuestos y se apoya la conciliación. Las guarderías gratuitas de 0 a 3 años. Eso es eficiencia. Castilla y León es una comunidad muy humilde y con muy poco presupuesto. Y con eso damos un servicio muy complejo a muy poca población en un territorio tan extenso. Ya le gustaría a Cataluña con los independentistas tener estos servicios con todo el dinero que tienen.

