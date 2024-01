El PP presume de que en su directiva hay «miopía, hipermetropía, calvicie, canas y mucho talento»

El Partido Popular (PP) ha presumido en sus redes sociales de que en su Comité de Dirección hay un presidente, en referencia a Alberto Núñez Feijóo, «con gafas» además de personas con «miopía, hipermetropía, calvicie, canas y mucho talento». Los populares han replicado así a la vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que este sábado se refería al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, como «ese de las gafas que tiene menos pelo».

Un Presidente con gafas hablando con su Comité de Dirección, que incluye miopía, hipermetropía, calvicie, canas y mucho talento. Ministra Montero, deje de discriminar. pic.twitter.com/46dPOK7W6n — Partido Popular (@ppopular) January 20, 2024

El propio Tellado censuró este sábado las palabras de la vicepresidenta en la convención del PSOE para referirse a su persona. «Para referirse a mí, la número 2 de Pedro Sánchez incide en que soy calvo y llevo gafas. ¿Qué pasaría si se me ocurriera describir a una diputada del PSOE por su aspecto físico? Por su peinado, su vestimenta… El sanchismo es esto. No tienen límites», escribió en sus redes sociales.

Para referirse a mí, la número 2 de Pedro Sánchez incide en que soy calvo y llevo gafas. ¿Qué pasaría si se me ocurriera describir a una diputada del PSOE por su aspecto físico? Por su peinado, su vestimenta… El sanchismo es esto. No tienen límites. pic.twitter.com/BdgwlF2q9U — Miguel Tellado (@Mtelladof) January 20, 2024

«No quisiera imaginarme lo que estuviera pasando en España si yo hubiese hecho algún tipo de comentario sobre el aspecto físico de la vicepresidenta primera del Gobierno. Yo creo que estamos ante un Partido Socialista que está muy nervioso. Ayer les hemos visto insultar a un juez y poner en duda su profesionalidad y hoy tratan de mofarse del portavoz del grupo mayoritario en el Congreso de los Diputados por su aspecto físico», declaraba también a los medios de comunicación este sábado.

Además, este domingo, durante su intervención en una mesa de portavoces en la XXVI Interparlamentaria del PP que se celebra este fin de semana en Orense (Galicia), Tellado ha asegurado que a María Jesús Montero no le preocupa que no tenga «pelos en la cabeza» sino que lo que le preocupa es que no tiene «pelos en la lengua».

Tellado ha advertido a la ministra que «no se puede juzgar a nadie por su aspecto físico» y ha calificado de «infantil» su actitud porque «para desacreditar alguien no hay que referirse a su físico», ha enfatizado.

«Gracias al club de fans que me ha organizado la vicepresidenta Montero», ha comenzado Tellado su exposición. Así ha querido mandar un mensaje a la número dos de Pedro Sánchez «en nombre del 40% de hombres que son calvos y de más del 40% de personas de la sociedad española que tienen problemas de visión».

Tras estas palabras, muchos diputados y senadores presentes en la sala se han quitado las gafas y las han exhibido en señal de rechazo a las declaraciones de María Jesús Montero. «Cuando alguien se burla del aspecto de los demás, está haciendo un daño muy grande a la sociedad. Una vicepresidenta del Gobierno no puede cometer ese error», ha recalcado Tellado, apuntando que «a la señora Montero no le preocupa que no tengo pelos en la cabeza, sino que no tengo pelos en la lengua».

«Hace un rato escuchaba unas declaraciones de este hombre que habéis mandado para allí, para Madrid, el de las gafas, bueno los dos tienen gafas, del que tiene menos pelo, ¡del Tellado! Miguel Tellado», fue la forma que tuvo María Jesús Montero para referirse a Miguel Tellado y que desató las risas y los aplausos de los presentes en la convención socialista en La Coruña.

Tras las críticas del PP a estas palabras, lejos de retractarse, voces socialistas salieron en defensa de la ministra. Una de ellas fue la secretaria de organización del PSOE en Madrid, Marta Bernardo, que llegó a cuestionarse que esta referencia a su físico podría haber ofendido realmente a Miguel Tellado. «¿¿Y esto de ofende?? Claro es mejor decir que te gusta la fruta. ¡¡Anda ya!!», escribía la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid.

De esta forma, la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid trataba de equiparar el hecho de que Isabel Díaz Ayuso fuera captada por las cámaras mascullando contra Pedro Sánchez mientras este la acusaba de corrupción desde la tribuna de oradores del Congreso con que Montero haya hecho alusión abierta y directa a la alopecia y miopía de Tellado para referirse a él durante la convención del PSOE.