El Grupo Parlamentario Popular ha exigido este lunes a Íñigo Errejón que ponga su cargo como presidente de la Comisión de Calidad Democrática a disposición del Congreso, tras revelar OKDIARIO el vídeo de su agresión a un jubilado con cáncer de colon.

En el vídeo se aprecia cómo el diputado tiene que ser reconvenido hasta en tres ocasiones por sus dos acompañantes, que incluso le llegan a coger de un brazo para que abandone la zona. A pesar de todo, Errejón reta a las dos personas con las que ha tenido el incidente a que se acerquen hasta donde se encuentra.

La portavoz adjunta del grupo del PP, coordinadora del área de Calidad Democrática, Macarena Montesinos, ha destacado que esas imágenes demuestran que Errejón mintió cuando dio sus primeras explicaciones y que tuvo un «comportamiento indigno de un diputado».

El pasado 8 de junio, Íñigo Errejón dio una rueda de prensa en el Congreso en la que aseguró que simplemente se negó a fotografiarse con un ciudadano y que se marchó de allí cuando así se lo transmitió.

Sin embargo, en el vídeo de los incidentes que ha publicado este lunes OKDIARIO, se puede comprobar que el líder de Más País tuvo que ser retirado de la zona por sus propios compañeros. «Además, la actitud del parlamentario con el ciudadano que muestra el vídeo es indigna para un representante de la soberanía nacional, ya que los cargos públicos deben guardar un especial respeto ante y hacia sus representados», destacan los ‘populares’.

Por todo ello, Macarena Montesinos reclama a Íñigo Errejón que ponga su cargo como presidente de la Comisión de Calidad Democrática a disposición del Congreso y que dé explicaciones en sede parlamentaria por su actitud y sus mentiras.

Las imágenes fueron grabadas el pasado 2 de mayo, a las 22 horas y 58 minutos de la noche. Errejón y sus acompañantes venían de apoyar a Mónica García, portavoz de Más Madrid, en el cierre de campaña electoral para los comicios del 4-M.

Según explicó A.D.C., el hombre de 67 años presuntamente agredido por el diputado, a OKDIARIO, éste se negó a fotografiarse argumentando: «A partir de las diez de la noche no trabajo».

El desencadenante de los hechos fue, según la denuncia, que el hombre recriminó su actitud a Errejón y le dijo que unos días antes no había tenido problemas para hacerse una foto con Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. El hombre insistió en hacerse la fotografía y fue entonces, según su relato, cuando Errejón le «dio una patada en la barriga». «Como si quisiera apartarme porque le estuviese molestando», explicó.

Aquella misma noche el vecino de Lavapiés acudió a la comisaría del distrito Centro en la calle de Leganitos y, unos días después y ante la gravedad del suceso y el empeoramiento de su dolencia -un cáncer de colon- el despacho de abogados que representa a este jubilado de 67 años decidió acudir a presentar una denuncia en el Juzgado de Guardia de la Plaza de Castilla, donde aportaron además dos partes médicos que confirman el agravamiento de la hernia que padecía.

En el Congreso

El 8 de junio, en rueda de prensa en el Congreso y a preguntas de OKDIARIO, Errejón negó los hechos.

«Creo que en esta misma sala ustedes me han preguntado en alguna ocasión si me había pasado alguna vez algún incidente desagradable y yo dije que a todos nos pasaba y que por desgracia eso va en el cargo y cuando eso pasa hago lo que ustedes harían, me imagino, marcharme», aseguró el diputado.

Errejón explicó: «A mí me piden fotos con mucha frecuencia, casi siempre con muy buen ánimo y me las hago siempre, otras con no muy buen ánimo. En esos casos me las suelo hacer y cuando estimo que la situación es un poco incómoda no me las hago” y afirmó que las dos personas que le pidieron la foto le gritaron e insultaron.