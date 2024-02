El PP asegura que «el PSOE se queda sin relato ante la corrupción» por el ‘caso Koldo’

La portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha asegurado este domingo en el acto Ruta por la igualdad en Tarragona que el PSOE se queda «sin relato ante la corrupción» y que «pronto se quedará sin Gobierno» tras el caso Koldo, porque España «ya no se tragará más sus vergüenzas y mentiras».

La dirigente popular se ha referido así a casos como a la detención, por parte de la Guardia Civil, de una veintena de personas, incluido Koldo García, ex asesor del ex ministro socialista José Luis Ábalos, en el marco de una operación desplegada por el supuesto cobro de comisiones de adjudicaciones fraudulentas de mascarillas durante la pandemia. En este sentido, Ábalos ya ha afirmado con contundencia este sábado que «no voy a dimitir». Una respuesta a quienes, desde su propio partido, le han enseñado enseñan la puerta de salida para blindar al PSOE en el caso Koldo ante la incierta marea que ha levantado este caso de corrupción que está en manos de la Audiencia Nacional. Ábalos, que ha sido hombre fuerte de Sánchez en el partido y en el Gobierno, fue fulminado por Sánchez con modos que levantaron ampollas en el político valenciano.

Además, la dirigente popular ha asegurado que «los agricultores se manifiestan contra el Gobierno, el ministro Marlaska desprotege a los guardias civiles, no apoyan un minuto de silencio en el Parlament por los guardias asesinados en Barbate, el chófer de los ERE es condenado por comprar droga con dinero de la Junta, prorrogan la amnistía y tenemos al Gobierno salpicado por comisiones ilegales en la pandemia».

«Queremos que en España haya un Gobierno que escuche a los españoles y sus preocupaciones y no los intereses políticos de una minoría cuyo único objetivo es la demolición del Estado», ha asegurado en alusión a los acuerdos del PSOE con formaciones independentistas.

Montserrat ha afirmado que «(Pedro) Sánchez no gobierna; está en Moncloa. El Gobierno se teledirige desde Waterloo con un mando a distancia en el que un prófugo decide qué canal poner, cuando subir el volumen, cuándo poner pausa y cuándo acelerar», ha comentado en referencia a las relaciones entre Sánchez y los independentistas catalanes.

En referencia al resultado de las últimas elecciones autonómicas en Galicia y con la vista puesta en los comicios en el País Vasco, Montserrat ha advertido: «Han jugado a ser independentistas y el independentismo les ha devorado, como ha ocurrido en Galicia con BNG y pasará con Bildu en País Vasco».

Frente al PSOE y sus alianzas, Montserrat ha presentado a su partido como garante de «una Cataluña abierta, orgullosa de sí misma y admirada que suelte el lastre del nacionalismo que tanto daño ha hecho». Por otra parte, ha apelado a que el PP sea «la fuerza mayoritaria» en el Parlamento europeo tras los comicios de junio y a que su victoria sea «contundente» en estas elecciones.