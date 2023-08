El Ayuntamiento de Barcelona instalará una pantalla gigante en el Centro Deportivo Municipal Vall d’Hebron para ver la final del Mundial femenino de fútbol que se disputará este domingo a las 12 del mediodía.

La petición, que a través de las redes sociales lanzó la plataforma Barcelona con la Selección y que formalizó el líder del Partido Popular en la ciudad condal, Daniel Sirera, ha sido finalmente atendida por el alcalde socialista Jaume Collboni. Una decisión que supone un giro con respecto a la política de la antigua regidora, Ada Colau, quien no permitió la instalación de pantallas gigantes en la ciudad durante los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. En este último, la plataforma Barcelona con la Selección logró esquivar las prohibiciones de la ex alcaldesa en un espacio privado donde se pudo seguir el partido entre España y Alemania y donde se popularizó el cántico «Quédate, que la Copa a casa vuelve…,» al que incluso Luis Enrique hizo referencia durante la concentración de la Selección.

