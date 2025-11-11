El PP avanza un pacto con Vox en Valencia «sin sorpresas»: «Todo dentro de la ley y la Constitución»

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha avanzado este martes «los límites» entre los que se moverá el pacto entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana. Muñoz, que ha insistido en la «previsibilidad» de los acuerdos, ha destacado como líneas rojas para los suyos moverse entre los márgenes que establecen «la ley y la Constitución».

Así se ha pronunciado la dirigente del PP apenas unos minutos después de conocerse la elección del popular Juanfran Pérez Llorca como candidato para sustituir a Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana. No obstante, ha sido a preguntas de la prensa cuando Muñoz ha marcado las que, lejos de sorpresas, serán las líneas rojas a todo tipo de acuerdo con Vox.

«Nuestros límites siempre han sido los mismos, siempre han sido muy claros», ha sostenido a la vez que ha recordado que sean precisamente los márgenes para el PP aquellos que establecen «la ley y la Constitución». Una referencia, ha apuntado que, a juicio de su grupo, «es lo que cabe esperar en cualquier valenciano de lo que vayamos a negociar con Vox».

«En el PP estamos contentos de dar estabilidad a la Comunitat Valenciana, de tener un candidato y que pueda seguir con la reconstrucción que necesitan los valencianos en la comunidad autónoma», ha destacado Muñoz.

Ante todo, la portavoz del PP en el Congreso ha adelantado que todos los acuerdos con los de Santiago Abascal van a entrar dentro de lo «previsible». En este sentido, ha detallado que «ha habido muchos gobiernos del PP con Vox» hasta que, estos últimos, decidieran «dejar los gobiernos para no estar manchados por la gestión». Una referencia con la que ha hecho alusiones a los Ejecutivos de Castilla y Léon o Extremadura donde el PP gobernada gracias a los apoyos de Vox.

Con todo, la diputada del PP ha insistido en que «los españoles saben lo que esperar todos esos gobiernos». Pero lo que es más, ha proseguido, allí donde los de Feijóo han gobernado en coalición o gracias a la suma con Vox, «el PP lidera todas las encuestas».

Cuestionada también sobre la lectura que tendría la formación de gobiernos con Vox, si puede mermar las esperanzas de victoria de comicios próximos como los extremeños, Muñoz ha destacado que no haya «preocupación ninguna» en el seno de su partido.

A su juicio, que los de Feijóo formen parte de los gobiernos, es sinónimo de «garantía» de que, allí donde gobiernen, «se va a cumplir la ley». «Yo no he escuchado ningún territorio que nadie esté preocupado absolutamente por nada», ha señalado.