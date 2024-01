El PP se abre a que un técnico de la UE supervise la negociación del CGPJ con el PSOE en vez de Reynders

El PP de Alberto Núñez Feijóo se abre a que un técnico de la Unión Europea sea el «supervisor» de la negociaciones con el PSOE de Pedro Sánchez para la renovación del CGPJ debido a la candidatura del comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, a la secretaría general del Consejo de Europa.

Así lo apuntan fuentes de la dirección nacional del PP teniendo en cuenta que Reynders suspenderá el ejercicio pleno de sus funciones en torno al mes de marzo para competir en igualdad de condiciones con los otros aspirantes al Consejo de Europea, como el ex ministro de Estonia Indrek Saar y el ex presidente suizo Alain Berset. El elegido no se estrenará en el cargo hasta después del verano.

Precisamente, el pasado miércoles el Gobierno belga propuso la candidatura de Reynders, perteneciente a la familia de los liberales europeos de Renew, el mismo grupo al que está adscrito Ciudadanos. Es la segunda vez que el veterano político belga, de 65 años, aspira a este puesto; ya lo hizo en 2019, pero perdió frente a la actual secretaria general, la croata Marija Buric, que termina mandato en octubre.

El propio Feijóo se refirió a la candidatura de Reynders este jueves en una comparecencia de prensa en la sede del partido en Génova. Preguntado sobre si ello afecta a su petición -previo acuerdo con el PSOE- de que el comisario de Justicia supervise una nueva negociación para renovar el CGPJ tras más de cinco años con el mandato caducado, así como para cambiar su sistema de elección, el líder del PP declaró que «por lo que sabemos, el comisario Reynders, ya candidato, aún estará todo el mes de enero, el mes de febrero y buena parte de marzo».

El presidente del PP no fue más allá en su contestación, si bien las fuentes consultadas de Génova dan por hecho que el comisario de Justicia no podrá implicarse en la tarea de «supervisor» con la misma intensidad que en el caso de que no fuera candidato a al Consejo de Europa. De ahí que desde la dirección del PP, según dichas fuentes, no hay inconveniente, de partida, a que un técnico de la UE asuma esa función de intermediario que reclaman los populares, puesto que ya no se fían del PSOE.

Además, cabe subrayar que afrontar una renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como una reforma del sistema de elección para que sean los jueces los que elijan a los jueces, no se presenta como algo sencillo ni fácil de acometer en un corto espacio de tiempo. Después de que hace cinco años caducara el mandato de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, han sido varios los intentos de PP y PSOE por pactar su renovación.

También el PP de Feijóo lo intentó cuando el ex presidente de la Xunta de Galicia sustituyó a Pablo Casado al frente del PP en abril de 2022. A partir de entonces se retomó el contacto con el Gobierno y la negociación sobre el CGPJ se prolongó hasta septiembre de 2022 cuando el PP se levantó de la mesa por impulsar el Ejecutivo de Sánchez, en paralelo la derogación del delito de sedición que echaba por tierra el trabajo de los jueces del 1-O.

«Es imprescindible»

Ahora, ante la ley de amnistía del 1-O impulsada por el Gobierno y las últimas cesiones a los separatistas de Junts, el PP considera más necesaria si cabe la «supervisión» de la UE sobre la renovación del CGPJ. Así lo expresó también este jueves el propio Feijóo en rueda de prensa: «Ayer (por el acuerdo Gobierno-Junts del miércoles) confirmamos que desde luego es imprescindible la supervisión de la Comisión Europea».

«Después de ver cómo negocia el Gobierno, que es capaz de aprobar un decreto-ley a la vez que pacta derogarlo o de traspasar a una comunidad autónoma una competencia que el Gobierno de esa comunidad (por Cataluña) no ha negociado, puede decirse que con este Gobierno cabe todo», enfatizó. «Por consiguiente, que la supervisión, la garantía, de lo que hable con el Gobierno sea la Comisión Europea, es más necesaria y más imprescindible que nunca», apostilló.

Bruselas pide tiempo

Entretanto, frente a esta pretensión del PP, los mensajes que van llegando desde la Comisión son de recelo hacia ese papel de supervisor planteado por el PP y aceptado por el PSOE en la reunión que mantuvieron Feijóo y Pedro Sánchez el pasado 22 de diciembre en el Congreso. De hecho, el pasado lunes Bruselas reclamó tiempo para responder de forma «útil» a dicha propuesta a la que accedió el jefe del Gobierno a instancia del líder de la oposición.

«No es habitual que la Comisión tenga esta responsabilidad y se nos ha pedido justo antes de Navidad dar una respuesta, así que dadnos tiempo para que la forma en que contestemos sea útil y contribuya a resolver el problema», manifestó en rueda de prensa Eric Mamer, portavoz del Ejecutivo comunitario que preside Ursula von der Leyen.

Mamer recalcó que este asunto «viene de lejos» y que «sólo ahora se ha pedido a la Comisión que intervenga», por lo que pidió rebajar la presión sobre los próximos pasos de la UE. «No olvidemos que es una responsabilidad de las autoridades nacionales españolas y no de la Comisión», remachó.