Podemos no firmará la enmienda para rebajar la pena por el delito de malversación que acordó el PSOE con ERC para contentar a sus socios separatistas. Tienen «dudas» sobre la futura aplicación de la nueva redacción de este tipo penal «por parte de los jueces» y, en consecuencia, no firmarán este pacto de los socialistas con los separatistas.

Sin embargo, el partido morado sí que facilitará su aprobación para que «no descarrile» en el Congreso porque, a su juicio, la reforma del Código penal «contiene elementos tan importantes» como la supresión del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional.

OKDIARIO informó hace unos días que en Podemos existía preocupación ante la posibilidad de que la rebaja de la malversación planteada por ERC acabe beneficiando a «corruptos del PP», con menos condenas e incluso con su puesta en libertad. En principio, los separatistas promueven esta reforma para rehabilitar a los condenados por el golpe del 1-O, como es el caso del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a fin de que pueda presentarse a los próximos comicios. «Es una cuestión muy delicada que puede tener efectos perversos», admitieron.

En el partido morado hay pánico a que la reforma del delito de malversación urdida por PSOE y ERC derive en un fiasco como el de la Ley del sólo sí es sí (también conocida como ley Montero o de Libertad Sexual), cuya aplicación por parte de los tribunales de justicia ha provocado ya 13 excarcelaciones y rebajas de penas a más de medio centenar de agresores sexuales, violadores y pederastas.

La enmienda

La formación liderada por Oriol Junqueras presentó el pasado viernes una enmienda para crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con menos cárcel (con una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión) a quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal.

Este domingo trascendió que el Gobierno de Sánchez iba a impulsar una propuesta de reforma del Código Penal, tras la propuesta de ERC, que añade un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública.

Podemos no presentó ninguna enmienda en este sentido, como expuso la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, y el grupo procedió a una revisión exhaustiva sobre la propuesta de ERC, dejando claro que no iba a respaldar ninguna modificación que supusiera beneficios a la corrupción política. De esta forma, el portavoz del partido morado en el Congreso, Pablo Echenique, señaló que cualquier reforma de la malversación no debía servir de ayuda a investigados o condenados en casos como Lezo, Púnica o Kitchen.