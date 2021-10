Después de patear el diccionario a diestro y siniestro para imponer su lenguaje inclusivo, contrario a las normas gramaticales más básicas, Podemos ha decidido lanzar su propio «diccionario facha», una guía para evitar el uso de conceptos que consideran «fachas».

«¿No entiendes a tu cuñado cuando habla? Desliza», es la carta de presentación de esta iniciativa que el partido de Ione Belarra ha lanzado a través de sus redes sociales, ilustrado con el logo de la Real Academia Española, pero cambiando sus siglas, RAE, por la palabra «facha».

El primer concepto que recoge este recopilatorio es el de «mentalidad de tiburón», algo que, para los podemitas quiere decir: «Soy rico gracias a mis padres y creo que los pobres son culpables de lo que les pasa».

A Podemos tampoco le gusta la palabra «ofendidita», un calificativo muy extendido en redes sociales para señalar a las personas que se ofenden con facilidad en tono burlesco, pero que para la formación morada quiere decir: «Quién te crees tú para pararme los pies cuando te falto al respeto».

«Cultura de la cancelación» es el tercero de los conceptos que censura este diccionario porque, para Podemos, quiere decir que «ya no me dejan hacer ni decir nada que vaya en contra de los derechos humanos».

El siguiente concepto que Podemos ha situado en la diana es uno muy utilizado por los miembros de Vox, en especial por el portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros: «Consenso progre». Un término que para los de Irene Montero significa: «Me da rabia que mis ideas del paleolítico sean minoritarias en la sociedad».

«Ideología de género», otra idea muy extendida para hacer referencia a enseñanzas basadas en el género que abandera la izquierda quiere decir para los podemitas que «no me gusta que las mujeres no hagan lo que quiero, cuando yo quiera».

En el diccionario «facha» de Podemos también cabe el concepto «Lobby gay» que, según Podemos, si lo utiliza «tu cuñado» está queriendo decir que no les gusta «que las personas LGTBI reivindiquen sus derechos» porque debilitan aún más su «masculinidad frágil».

El último de los conceptos «fachas» acuñados por la formación morada hace referencia a la llamada «generación cristal» que es, según este recopilatorio, «odio a las nuevas generaciones que han aprendido a expresar sus emociones y quejarse sobre aquello que no está bien».

Pero esta no es la primera campaña contra conceptos, palabras y frases que no gustan a los podemitas, sino que esta misma semana lanzaron también en sus plataformas de redes sociales una serie de «red flags» (banderas rojas) a través de las cuales se puede catalogar a las personas. Es decir, si dicen estas frases mal, si no las dicen, bien.

Estas son: «Mi ex estaba loca», «hay que tener mentalidad de tiburón», «¿tú sabes el toro cómo vive?», «si para mí eres como un tío», «ya no se puede ni echar un piropo», «no seas dramas», «ni machismo ni feminismo», «si no lo conseguiste es porque no te esforzaste lo suficiente» y «si yo tengo un amigo gay».