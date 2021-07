Unidas Podemos, una de las dos formaciones del Gobierno de la Nación, ha lanzado una cacería a través de las redes sociales contra los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid que han desestimado el recurso presentado por el PSOE y la Fiscalía contra el cartel electoral de Vox sobre los menas y las pensiones empleado en la campaña de las pasadas elecciones autonómicas de la Comunidad del 4 de mayo.

Así, cargos del Ejecutivo socialcomunista, en este caso, de la cuota de Podemos, han atacado a los jueces que han dictado dicha resolución e incluso activistas de su entorno han difundido sus nombres y apellidos en dichas redes sociales, poniéndolos en la diana.

La propia ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y nueva secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha pronunciado así en su cuenta oficial: «Los niños y las niñas más vulnerables nunca van a representar un problema para nuestra sociedad, que haya quien los considere como tal sí que es un gran problema para nuestro país», ha señalado la líder podemita, refiriéndose a los jueces.

En el auto que desestima el recurso del PSOE y la Fiscalía al fallo del Juzgado Número 48 de Madrid, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid señala que «el cartel también puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los menas, en el que se presenta una crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones -en particular de jubilación o viudedad- en contraste con lo que se gasta en otras atenciones o finalidades, como es el sostenimiento de dichos jóvenes que con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio».

También la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha cuestionado la decisión judicial en su perfil oficial recogiendo una frase entrecomillada de la Convención sobre los Derechos del Niño. «En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales […] una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño», ha reproducido la número dos de Podemos.

Los hermanos Meyer

Más allá todavía ha ido su jefa de Gabinete, Amanda Meyer Hidalgo, que ha acusado directamente a los «jueces y juezas». «[email protected] niñ@s ‘no acompañ[email protected]’ no, pero algunos jueces y juezas sí que suponen un ‘evidente problema político y social’», ha escrito la asistente de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad.

Mensaje de Amanda Meyer, jefa de Gabinete de Montero, en redes sociales.

Y no ha quedado ahí la campaña lanzada por Unidas Podemos y su entorno. El hermano de Amanda Meyer, Tristán Meyer Hidalgo, hijo también del ex eurodiputado de IU Willy Meyer y ex colaborador de Pablo Iglesias en la televisión iraní, ha colgado en las redes sociales los nombres de los jueces que han firmado la resolución sobre el citado cartel de Vox.