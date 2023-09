La actriz Anabel Alonso ha tenido este sábado ha vivido un tremendo abucheo de parte deun grupo de ciudadanos en Béjar (Salamanca) en pleno pregón de las fiestas. Este pregón ya había sido noticia por contar con la humorista de extrema izquierda desde un ayuntamiento gobernando por PP y Vox.

Cuando estaba iniciando su discurso, Alonso trataba de hacerse oír entre los silbidos y abucheos que eran muy audibles, y en un momento dado alguien le gritó «¡pesetera!», a lo que la pregonera se revolvió: «¿Pesetera?, si no me pagan. ¡Qué valor!». Los gritos y silbidos continuaron, sin que la actriz podemita pudiera hacer nada por contenerlos. «Estáis en vuestro derecho de abuchearme si queréis, no sé muy bien la razón», dijo Anabel Alonso.

Mientras empezaba con los agradecimientos, tuvo que parar debido a que los abucheos no cesaban, a los que Anabel Alonso aludió: «Pero es estupendo. Habéis venido a no oírme».

Aunque ella desconoce los motivos de los silbidos, entre las muchas polémicas de Anabel Alonso, donde se encuentra el apoyo a grupos populistas de extrema izquierda y mensajes desafortunado en sus redes sociales, figura su publicación en mayo de 2020, cuando el Gobierno trataba de llegar al 8M como fuera, pese a todas las alertas estaban disparadas debido al coronavirus.

Como si un contador de un partido se tratase, Anabel Alonso publicó lo siguiente, aunque luego las víctimas del covid fueran de más de 150.000.

#ViolenciaMachista 14#COVID19 O

Todos los titulares siguen siendo para el segundo. — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) March 2, 2020

Anabel Alonso es de Baracaldo (Vizcaya) pero su familia proviene de la localidad salmantina de Ledrada, muy próxima a Béjar. Recientemente, Alonso fue una de las más activas del movimiento Stop Censura, en el que actores y actrices como Berta Ojea, Francesca Piñón, Juan Diego Botto y Alba Flores, además del ministro de Cultura, Miquel Iceta, lanzaron un vídeo donde, sin citar a Vox o al PP, imaginan un mundo en el que no se va a poder «beber agua, dar un beso, pintar, caminar, leer o imaginar».