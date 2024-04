Pepa Millán: «El ‘caso Begoña Gómez’ es un escándalo y haría caer a Sánchez en un país normal»

«El caso Begoña Gómez es un escándalo y haría caer a Sánchez en un país normal». Lo afirma Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso en una entrevista a OKDIARIO. Pepa Millán cree, con todo, que Sánchez sólo piensa en sí mismo; incluso, si es necesario, por encima de su mujer. Y lo define como alguien «sin escrúpulos ni decencia ni moral». Cree que el Gobierno de Sánchez es un gobierno «corrupto», empeñado en que hablemos de cualquier cosa para tapar sus escándalos, empezando por el de la mujer del presidente.

Pepa Millán cree que hay que investigar judicialmente a Begoña Gómez y que las comisiones de investigación en las Cortes son insuficientes. Habla de Bolaños y de Conde-Pumpido como unos «cínicos» y del fiscal general del Estado como «un amigo, un esclavo, un siervo…», emulando a López-Vázquez.

Pepa Millán cree que Sánchez depende de Puigdemont, pero añade un matiz: «En realidad, ha asumido el plan de desmantelamiento de España de Puigdemont porque Sánchez no cree en España». Lo de Broncano lo tiene claro: «Estas son las prioridades en sanidad y educación de Sánchez». Y recuerda que Sánchez les tumbó la ley ELA, argumentando que era muy cara.

Con todo, lanza un mensaje de esperanza: «Un día más es un día menos y nada es para siempre. Y Sánchez caerá. Nosotros vamos a seguir trabajando para que ocurra».

PREGUNTA.- ¿Begoña Gómez se ha beneficiado de su posición?

RESPUESTA.- Es lo que queremos que se aclare a ser posible en un juzgado. Nos parece muy bien una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas, pero se nos queda corto. Ha habido irregularidades y es evidente que la mujer del presidente ha intermediado para que empresarios de su círculo se beneficien de contratos adjudicados con dinero público. Uno era casualmente el mismo que diseñó el máster que ella dirige. El señor Barrabés ha recibido contratos por más de 18 millones de euros. Nosotros queremos que se depuren responsabilidades políticas. El PP dice que no es su estilo llamar a declarar a la mujer del presidente. Nuestro estilo es estar al lado de los españoles, que están padeciendo a este Gobierno.

P.- ¿Hay que investigar judicialmente a Begoña Gómez?

R.- Por supuesto.

P.- Bolaños dice que todo es un bulo. ¿Es un cínico?

R.- Lo es. Como todo el Gobierno. Bolaños quiere hacernos ver o blanco o negro y decir que esto es un bulo. Nosotros vamos a estar en esa comisión de investigación y si hay que acudir a los tribunales también acudiremos. Es una situación gravísima. Se trata de un escándalo de corrupción que cerca a todo el Gobierno, a dos comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, a varios ministros que están en la actualidad en el Gobierno y al círculo más íntimo del presidente. Es un escándalo de corrupción mayúsculo.

P.- ¿Tenemos un Gobierno corrupto?

R.- Un Gobierno corrupto y, además, instalado en la ilegalidad, porque ya sabemos todos de la mano de quién ha llegado hasta Moncloa.

Sánchez y Begoña Gómez

P.- Defina al señor Sánchez.

R.- Lo de Sánchez es digno de estudio. Es alguien que no tiene escrúpulos, que no conoce ni la decencia ni la moral y que está ahí por el poder, que es su único afán. No le ha importado quitarse de en medio a quien ha hecho falta. O no le importa incluso posar con calaveras y restos humanos en el Valle de los Caídos para que no se hable de otras cosas. Ellos siempre sacan ese comodín. Fue un espectáculo dantesco que lo único que denota es el nerviosismo y el afán del Gobierno por tapar todo a costa de lo que sea.

P.- ¿Begoña Gómez podría terminar en la cárcel en su caso?

R.- Si hay una investigación y se comprueba que ha habido algún tipo de irregularidad, como parece que hay, pues ya lo decidirán los jueces. Pero nosotros tenemos que denunciarlo, porque es evidente.

P.- ¿Le preocupa a Sánchez especialmente este tema de su mujer?

R.- Sí, aunque es verdad que Sánchez es una persona que no piensa más que en sí mismo. Pero es evidente que es un escándalo de corrupción mayúsculo que le salpica directamente y que haría caer el Gobierno en cualquier país normal del mundo.

P.- ¿A Sánchez le importa más lo que le pase a él mismo que, incluso, su mujer?

R.- Pues a mí no me extrañaría en absoluto. Nada en absoluto.

Pumpido y el fiscal general

P.- El fiscal general del Estado ignoró un informe de la Guardia Civil que incriminaba a Otegi en un asesinato. ¿Qué le parece?

R.- ¿De quién depende la Fiscalía? Son los socios preferentes del Gobierno. Los necesitan para gobernar. Ellos quieren el poder por el poder. Se tienen que proteger a sí mismos.

P.- Defina al fiscal general del Estado, Álvaro García Torres.

R.- Un amigo, un esclavo, un siervo.

P.- ¿Y el presidente del Constitucional, Conde-Pumpido?

R.- Un cínico.

P.- Dice Reynders que PP y PSOE están cerca de renovar el CGPJ.

R.- Me parece una humillación para España. Que tenga que venir un tercero a sentar a los dos principales partidos de España, como si de dos niños de instituto se tratase, que se han peleado en el recreo y los tienen que poner de acuerdo. Es un problema que ellos mismos han generado. La justicia lleva politizada desde el año 1985, cuando se aprueba la reforma de la Ley Orgánica. Y de eso han participado tanto el PP como el PSOE. Nosotros decimos que no tenemos por qué saber si un magistrado es más conservador o progresista. Queremos que los jueces sean elegidos entre y por los jueces. El PP y el PSOE se oponen. España está continuamente tutelada por órganos supranacionales que vienen a decirnos lo que tenemos que hacer. Es una humillación generada por los dos grandes partidos.

Puigdemont

P.- Sánchez intentará un tripartito con ERC y Comuns, ¿pero hará presidente a Puigdemont si es necesario?

R.- Lo que sea necesario con tal de mantenerse.

P.- ¿Sánchez está en manos de Puigdemont?

R.- Sí. Pero quiero dejar claro que se dice mucho que Sánchez es una marioneta en manos del separatismo y nosotros no creemos que eso sea tan así. Sánchez ha asumido el plan de desmantelamiento nacional de Puigdemont porque no cree en España. Sánchez no cree en la nación española y Sánchez sabe muy bien lo que hace. No hay que infravalorarlo. Nosotros no lo minusvaloramos. Nosotros sabemos muy bien a quién tenemos enfrente. Los separatistas no serían nadie sin la inestimable ayuda del Partido Socialista.

¿Elecciones anticipadas?

P.- ¿Y aguanta Sánchez o habrá elecciones anticipadas?

R.- No lo sabemos. La situación es absolutamente impredecible, pero tenemos la certeza de estar ante el Gobierno más débil de la historia. Es un Gobierno que se ha tenido que aliar con lo peor de nuestra sociedad para mantenerse en el poder: con el separatismo, con el golpismo, con los herederos de ETA… Ni siquiera han sido capaces de traer un presupuesto. Estamos ante un Gobierno que cada semana va a luchar por mantenerse y que tiene una esperanza de vida de siete días vista. Van a tratar de aprobarlo todo a golpe de decreto sin ningún tipo de debate. Como vienen haciendo. Porque ellos son conscientes de su debilidad. Nosotros lo que decimos es que hay que aprovechar esa debilidad y formar un frente institucional común, como se lo hemos pedido al Partido Popular durante la tramitación de la amnistía y durante la tramitación de tantas otras cosas. Porque el enemigo no es Vox, el enemigo es Sánchez. Y eso es lo que queremos hacerle entender al Partido Popular. Nosotros lo tenemos muy claro.

Broncano

P.- ¿Qué le ha parecido lo de Broncano en TVE?

R.- Con 28 millones de euros se podrían hacer muchas cosas. Lo han puesto en Televisión Española para servir de vocero del Gobierno y reírle las gracias al socialista de turno. Éstas son las prioridades del Gobierno. Y esto sólo responde a ese afán del PSOE por controlar absolutamente todo, por controlar las opiniones, por imponer una verdad única, por perseguir al disidente a razón de 87.000 euros por programa, que es lo que va a costar esto. Y, sin embargo, no admiten la ley ELA porque nos dicen que es muy cara. Con ese dinero se podrían hacer muchas cosas. Se podrían arreglar muchísimos juzgados, dotar de medios materiales y humanos a la Guardia Civil, aprobar una ley para que los enfermos de ELA tuviesen sus necesidades cubiertas… Se podría mejorar la educación. Pero claro, resulta que la educación y la sanidad para este Gobierno es Broncano.