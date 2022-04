La Moncloa ya ha contactado con el equipo del nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para cerrar un encuentro con Pedro Sánchez la próxima semana, según fuentes gubernamentales. El presidente socialista ha ofrecido dos días para esa primera reunión, el martes o el jueves. Fuentes del entorno del presidente gallego confirman su disposición a verse con Pedro Sánchez y que Feijóo «ajustará agenda» para poder cuadrar una fecha aunque, por el momento, la cita no está cerrada. Ambos dirigentes tienen varios compromisos en los próximos días.

Sánchez felicitó este sábado a Feijóo después de que fuese proclamado nuevo presidente del PP. «En estos tiempos complejos, trabajar con unidad y responsabilidad por el bien común de la ciudadanía debe ser una prioridad de todos y todas», le dijo a través de las redes sociales.

«Gracias a todos por el apoyo que he recibido durante estas semanas y, sobre todo, en el día de hoy. En especial, quiero agradecer las palabras de su majestad el Rey y el mensaje del presidente Sánchez», respondió por su parte el dirigente gallego.

Críticas a Sánchez

El líder popular, no obstante, ha tenido duras advertencias hacia el Gobierno en su primera intervención tras ser elegido. «Que nadie cuente conmigo para participar más de este entretenimiento infantil en el que ha degenerado la política española», ha avisado.

Feijóo se ha erigido en «alternativa» a Sánchez y ha asegurado que hay «hambre de cambio» porque cada vez más ciudadanos comparten que España «merece más» y «necesita un cambio» en «el rumbo» y el «liderazgo».

El presidente del PP ha enfocado buena parte de su discurso a construir la oposición al Gobierno. Así, ha señalado que la mayoría de los españoles, incluso la «mayoría de votantes del PSOE de siempre», saben que este «no es el mejor Gobierno para este momento». «España es mucho mejor que el Gobierno que tiene», ha ensalzado.

«Cualquiera que mire la situación de nuestro país sabe que no podemos conformarnos con lo que hay, que España merece más. España merece más que un Gobierno desbordado por la realidad y podemos decir que estamos preparados. España merece más que un Gobierno dividido. España merece más que un Gobierno que gestione a sus espaldas y rompa los consensos básicos», ha subrayado.

«Sentido de Estado»

Esas críticas no impiden que Feijóo ofrezca una mano tendida a Sánchez para «rectificar lo que se hace mal», para «dejar de ocultar los problemas que hay», para «agilizar las medidas que los españoles necesitan», para «cesar a los ministros que hacen oposición desde el Gobierno», para «bajar impuestos a la energía» o para «respetar que la política exterior no es cosa de un hombre sino de todos los españoles».

«Es fácil encontrarnos. Estamos en la Constitución, en el interés general, en el sentido de Estado. Ahí siempre nos localizarán», ha manifestado, si bien ha pedido al Gobierno que «no se equivoque» y pretenda «confundir a los españoles porque «moderación no es tibieza», «diálogo no es sometimiento» y «los intereses de España no son los intereses de este Gobierno».

En la pasada Conferencia de Presidentes, celebrada en La Palma, Sánchez ya trasladó su intención de verse con Núñez Feijóo una vez fuese elegido presidente del PP.

“Se abre un escenario muy distinto al que teníamos hasta ahora, que permite dar una mayor estabilidad al país y alejar a los radicalismos de la toma de decisiones importantes”, apuntaban hace unos días fuentes gubernamentales.

A diferencia de lo que ocurría con Pablo Casado, con quien la relación estaba prácticamente rota, Sánchez quiere mantener un contacto habitual con el nuevo líder del PP. La intención del socialista es buscar acuerdos con Feijóo «desde el minuto uno».