El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigió la dimisión inmediata de Mariano Rajoy cuando el entonces jefe del Ejecutivo acudió a declarar como testigo por corrupción en la Audiencia Nacional, en la causa en la que se juzgaba la primera etapa del caso Gürtel. Fue el 26 de julio de 2017. «¿No cree que los españoles merecen un presidente del Gobierno limpio de sospecha?», se preguntó el líder del PSOE para pedir la dimisión de Rajoy. Casi siete años después, Sánchez ha sido llamado a declarar el próximo 30 de julio en la causa en la que se investigan los negocios de su mujer, Begoña Gómez, imputada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias.

Sánchez debería valorar ahora la opción de dimitir como presidente del Gobierno, si se toma en cuenta lo que defendía hace casi siete años y en caso de seguir sus propios consejos. El entonces jefe de la oposición y secretario general del PSOE realizó ese día una comparecencia ante los medios en la sede de su formación en la que leyó 10 preguntas dirigidas a Mariano Rajoy y en la que acabó exigiendo su dimisión. «Sólo le queda una salida honorable: presente su dimisión oficial ante el Rey esta misma mañana. Sólo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, señor Rajoy, dimita», defendió Pedro Sánchez.

«¿Usted se ha preguntado si un presidente interrogado por corrupción en los tribunales es la persona que realmente puede librar a España de la corrupción? ¿La que ostenta la mayor credibilidad? ¿No cree que los españoles merecen un presidente del gobierno limpio de sospecha?», fue una de las 10 preguntas que Sánchez formuló a Rajoy durante esta comparecencia.

El dirigente socialista pidió al líder del PP que dimitiera para poner «fin a su agonía» y «por el interés de España». «Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones. Y le pregunto: ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor que usted abandone la presidencia del Gobierno a que permanezca en ella. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia», explicó.

«Tenemos grandes diferencias políticas, señor presidente, pero éste es un asunto de Estado que va más allá de todas las discrepancias ideológicas que podamos tener. ‘Sus circunstancias personales’, por así calificarlas, no tienen por qué ser las de España. Nuestro Estado exige un cambio de tono, de formas, de políticas, de entendimiento y de personas. Señor Presidente del gobierno, entre el interés de España y el suyo propio, le pido que piense en el interés de España y, en consecuencia, dimita», defendió el líder del PSOE.

Por último, Pedro Sánchez recalcó que «la corrupción no es una persona, pero siempre acaba teniendo cara», en este caso, la del que fuera presidente del Gobierno en 2017, Mariano Rajoy. «Para nosotros la corrupción es ahora mismo el mayor enemigo de nuestro Estado. Para usted, que nunca supo nada, según ha querido hacernos creer en su declaración, la corrupción no tiene cara, no tiene candidatos, no tiene partidos, no tiene ministerios, no tiene gobiernos. Pero luego siempre está presente en todos los gobiernos en los que usted ha participado. Con usted, la corrupción ya ha llegado a la presidencia del Gobierno de España. Degradando, en consecuencia, al máximo representante del Estado español», apostilló.

El juez llama a Sánchez a declarar

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como testigo a Pedro Sánchez el próximo 30 de julio en la causa en la que está siendo investigada su mujer, Begoña Gómez, y a sus negocios por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. El magistrado se desplazará hasta La Moncloa para realizar la prueba testifical. También ha imputado en esta causa judicial al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.

«Será el magistrado quien se desplace a las dependencias donde se encuentra el despacho oficial y domicilio del testigo, el Complejo Presidencial de la Moncloa», señala la providencia del juez Peinado a la que ha tenido acceso OKDIARIO este lunes. La declaración de Pedro Sánchez tendrá lugar el próximo día 30 de julio, a las 11:00 horas.

El juez ha aceptado así la petición de Vox, que ejerce como acusación popular, como adelantó OKDIARIO. La formación que lidera Santiago Abascal solicitó que el esposo de Begoña Gómez fuese citado como testigo después de que se conociera que Pedro Sánchez había estado presente en reuniones de su esposa con el empresario Juan Carlos Barrabés, socio y gurú de la cátedra extraordinaria que codirigía Begoña Gómez. «Se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón», reza el escrito del juez Peinado.