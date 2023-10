‘Pam’ cree que la «gordofobia» esconde «clasismo» porque se odia a los gordos por «intuir que son pobres»

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, opina que la «gordofobia» esconde realmente «clasismo» porque se odia a los gordos por «intuir que son pobres». Esta es la última ocurrencia de la número dos de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad que acostumbra a comentar la «gordofobia» que, a su juicio, existe en España y que le afecta en sus propias carnes.

Pam ha aplaudido un artículo escrito por el periodista Raúl Solís en el que expone esos mismos argumentos sobre la «gordofobia». Se trata de un texto publicado en el panfleto de Pablo Iglesias, Diario Red, en el que relata su calvario personal por ganar peso tras sufrir una depresión.

Después de contar su vivencia y el sufrimiento que le ha producido sentirse juzgado por tener sobrepeso y no poder ponerle solución, Solís llega a la conclusión de que la «gordofobia es la otra cara de la moneda del clasismo».

«Socialmente, ya no está legitimado odiar a nadie por ser pobre, pero sí tiene patente de corso atacar a las personas gordas. Se odian los cuerpos gordos porque se intuye que son pobres, por eso se les tacha de vagos, de no esforzarse, de no hacer méritos para alcanzar el cuerpo normativo… los mismos agravios que sufren los pobres, a los que se culpa de no esforzarse para alcanzar el éxito social», expone.

«El neoliberalismo se alimenta de la aspiración y no es sólo un sistema económico, de ser así no habría triunfado, es sobre todo un sistema cultural que coloniza las mentes por todos los medios a su alcance, especialmente por la publicidad y el audiovisual. Existe un mercado de la delgadez que produce ansiedad, trastornos alimenticios, problemas graves de salud y agresiones a los cuerpos que son irreparables. El mercado ha encontrado en las personas gordas un filón, por eso la gordofobia es deporte olímpico», agrega.

“No se odia a los gordos por ser gordos, sino por intuir que son pobres. No es gordofobia, se llama clasismo.” Leed a @RaulSolisUE y agradecerle infinito haber escrito esto que es necesario, brutal, honesto y solo se lo vais a leer a muy poca gente. https://t.co/T9YMcYy9ZH — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) October 2, 2023

Solís sostiene que de acuerdo con los datos que ha estudiado, detrás de la «presión» para estar delgados «se esconde un negocio muy rentable basado en la infelicidad, en la insatisfacción con los cuerpos, en vender una normatividad imposible de alcanzar y en hacer de la aspiración un mecanismo de consumo insaciable».

Tras la publicación del artículo, Pam ha criticado la «gordofobia» que ha recibido Raúl Solís por «atreverse a hablar de la industria de la dieta».»Hay quien piensa que este no es un tema importante, pero me pregunto ¿con la de dinero que mueve y la de dolor que produce no debemos ocuparnos? ¿Por qué nos merecemos ser insultados?», ha apostillado en sus redes sociales.