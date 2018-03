Casi una decena de sedes del PNV y del PSE-EE han aparecido este jueves con pintadas de “asesinos” contra estos dos partidos y el PP tras la muerte del preso de ETA Xabier Rey en la cárcel Puerto III de Cádiz, que presuntamente se suicidó.

En el caso del PNV las sedes atacadas han sido los ‘batzokis’ de Bilbao, Portugalete, Guernica, Munguía, Busturia y Lequeitio y en cuanto a las casas del pueblo de los socialistas han sido las de Portugalete y Santurce.

En ambos casos, los radicales han tildado de “asesinos” a los partidos y también han escrito la frase “Agur eta ohore Xabi” (Adiós y honor Xabi), así como “amnistía”.

El PNV ha condenado estas acciones en un comunicado: “Por desgracia, es la enésima vez que nos vemos obligados a condenar este tipo de actos, que están fuera de tiempo, lugar y entendimiento, sin que hasta el momento hayamos obtenido respuesta eficaz alguna ni desde la izquierda abertzale ni desde los diferentes colectivos que legítimamente trabajan en el entorno de los presos de ETA, colectivos con los que este partido mantiene una relación normalizada”.

En una nota, el PSE-EE de Vizcaya ha denunciado las “actitudes antidemocráticas de unos cobardes cuyas acciones les desacreditan y hablan por sí mismas”.

“No nos callaron en el pasado, no lograron amedrentarnos y tampoco lo van a lograr ahora. No dejan de ser unos vándalos que no conocen la palabra respeto“, han añadido los socialistas vizcaínos