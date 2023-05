Paco de la Torre (Málaga, 1942) quiere gobernar en solitario los próximos cuatro años. Después de dos legislaturas en coalición con Ciudadanos, el actual alcalde de Málaga quiere conseguir el próximo domingo “una amplia mayoría -señala- que nos dé más estabilidad para seguir avanzando desde los logros conseguidos”. Paco de la Torre apela “al votante de Ciudadanos y al votante centrado y moderado del PSOE, desencantado con Sánchez” a sumarse a su proyecto para evitar que la izquierda gobierne en Málaga y dé pasos atrás.

«Málaga está de moda», reconoce. Pero no por casualidad. Lo atribuye a sus cualidades naturales de ciudad mediterránea y a su gente «hospitalaria», pero, también, señala con modestia pero con orgullo, a la «acción de gobierno». Lo dice con claridad: «Lo nuestro fue una apuesta estratégica para atraer talento de fuera y retener talento. Conforme las empresas eligen Málaga se ha creado un círculo virtuoso que nos ayuda y va a más». Con una indudable visión, de la que carecen tantísimos políticos actuales más jóvenes que él, Paco de la Torre ha colocado Málaga, más allá del turismo, en el mapamundi de la innovación, la tecnología y el universo digital. O sea, en el futuro, que es ya presente. Numerosas empresas y profesionales se han sentido atraídos por una ciudad, además, lanzada al reto ineludible de la sostenibilidad.

El mes que viene se decide la Expo 2027, a la que Málaga aspira con enormes posibilidades. Para el infatigable Paco de la Torre, 80 años, 20 como alcalde, sería un «misión cumplida».

Pregunta.- Málaga está de moda. ¿Por qué?

Respuesta.- Porque tenemos cualidades naturales de luz, paisaje, clima y ciudad mediterránea que se suman a la acción de gobierno. Hemos hecho una ciudad más cómoda, accesible, peatonal, que cuida jardines, que se ha abierto más al mar, que ha resuelto bien el contacto puerto-ciudad, que ha hecho una apuesta cultural potente y una apuesta por atraer y retener talento para ser fuerte en innovación y tecnología. La atracción de esos talentos empresariales acaba creando un ecosistema que resulta atractivo. Y un factor muy importante: la gente de Málaga y su capacidad hospitalaria y cálida de acoger al que viene de fuera.

P.- Es alcalde desde 2020. Tres mayorías absolutas, dos legislaturas con Ciudadanos. Ahora quiere gobernar en solitario.

R.- Sí, porque la experiencia indica que da más estabilidad y seguridad jurídica. Tener una mayoría amplia te permite tener un equipo más amplio y dedicado de concejales en cada distrito y en todas las áreas municipales.

P.- El resultado en 2019 fue muy estrecho. ¿Hay riesgo de que gobierne la izquierda si no se concentra el voto en el PP?

R.- Siempre existe ese riesgo, pero el análisis objetivo de los logros conseguidos estos años hace que la gente prefiera la continuidad. Es la impresión que tengo cuando hablan conmigo por la calle. Hay alegría por el camino recorrido y deseo de seguir recorriéndolo. Eso ayuda a minimizar ese riesgo. Pero la forma de minimizarlo es, efectivamente, concentrar votos incluso de otros partidos y de centroizquierda.

P.- ¿Apela a votantes de Ciudadanos y del PSOE desencantados con Sánchez?

R.- Sí. A todo ese amplio espacio de centroderecha y votantes moderados de centroizquierda desencantados por razones que están en el ánimo de todos.

P.- Málaga se ha convertido en una referencia tecnológica y digital.

R.- Es una estrategia. La supimos ver. Yo la vi estudiando en Francia antes de que tuviéramos universidad y de que se hiciera el Parque Tecnológico en 1992. Leí un libro de Servan-Schreiber donde planteaba una réplica francesa al Silicon Valley americano. Yo pensaba en mi tierra malagueña. El Polo Nacional de Contenidos Digitales, de 2017, es ya fruto de esa estrategia. Hemos creado incubadoras y aceleradoras para startups y foros que transfieren conocimiento para impulsar la innovación. Como el Foro Greencities de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, muy parecido a lo que quiere ser la Expo 27. Tenemos más foros para fortalecer la imagen tecnológica de la ciudad. Conforme las empresas eligen Málaga se crea un círculo virtuoso que nos ayuda. Hemos hecho muchos proyectos de Smart City situando a Málaga como laboratorio urbano: la EMT, autobuses eléctricos, el ADN canino para identificar a quien deje la caquita del perro en la acera, apps para saber dónde está el desfibrilador más cercano… Ejemplos de innovación para una ciudad más cómoda.

P.- Y todo eso, ¿revierte en dinamismo, crecimiento y empleo?

R.- Sin duda. Las iniciativas empresariales en marcha necesitan 6.000 empleos. El esfuerzo en formación y educación debe acompañar esta tarea. Por eso trajimos Escuela 42 de la Fundación Telefónica. Lleva un año funcionando con gran éxito complementando la potencia de nuestra universidad pública.

P.- Usted, al tiempo, insiste en potenciar la Formación Profesional y alentarla desde la ESO.

R.- Es fundamental. En España se ha descuidado como algo de segunda división, siendo un camino de promoción personal igual de potente que la universidad. Es fundamental que los alumnos de la ESO vean que sus hermanos, primos, amigos mayores que están en la FP dual, aprenden en la empresa, se colocan con facilidad y tienen un sueldo digno. Eso estimula a seguir en la ESO. Porque el abandono escolar ha sido un cáncer en Andalucía. En 2004 tuvimos casi un 40% de abandono escolar. Eso es mortal. ¿Qué ha sido de todos ellos 20 años después? Cuando se dice que hay desigualdades y no cohesión social, la raíz es este fallo educativo tan brutal ante el que la administración autonómica del PSOE fue insensible. Hoy estamos en un 15%. Espero que siga bajando. Ayudaremos a que haya empresas que faciliten la FP dual. No es competencia nuestra, pero si podemos ayudar.

P.- ¿Y todo esto revierte en los malagueños? El candidato del PSOE, Dani Pérez, dice que usted es el alcalde de calle Larios y el centro histórico.

R.- Podría decir que es una frase errónea, pero es una mentira como una casa. Hace ya muchos años dije en una feria turística en Londres que la manera de tener éxito turístico era que la ciudad fuera atractiva para los malagueños en materia cultural, de accesibilidad, abierta al puerto y al mar. O sea, una ciudad hecha para los malagueños, que resulta atractiva a los de fuera. La clave está en pensar en los malagueños, no en los turistas. Queremos un turismo de calidad. No queremos ser ciudad de despedidas de solteros o de viviendas turísticas que creen problemas de convivencia. Queremos que la vivienda turística contribuya al fondo que dedicamos a subvencionar el alquiler de quien tiene menos recursos porque la vivienda turística ha contribuido a encarecerlo al retirar del mercado viviendas de alquiler y hacerlas turísticas de corto plazo y más rentables. Son cosas que tenía que haber pensado el Gobierno del PSOE hace ya años.

P.- Pedro Sánchez ha iniciado una tómbola de viviendas y Dani Pérez ha prometido 10.000. ¿Qué ha hecho usted y qué quiere seguir haciendo?

R.- Hemos hecho 5.300 viviendas en 20 años. La Junta de Andalucía, del PSOE de Dani Pérez, hizo 90 viviendas en 20 años siendo suyas las competencias y no de los ayuntamientos. El PSOE heredó el Parque de Vivienda del Estado y no supo hacer nada. Nos encontramos barriadas de los años 70, como La Palma, con más de 3.000 viviendas en las que no había ni una comunidad de propietarios constituida. Tuvimos que organizarlo nosotros para hacer planes de ayuda a la rehabilitación. Nos gastamos 13 millones de euros en poner ascensores, que era obligación de la Junta. Aportamos a las nuevas comunidades el 90% de sus presupuestos respetando su economía modesta. Eso tenía que haberlo hecho la Junta de entonces. Dani Pérez fue delegado territorial del gobierno andaluz y nunca se preocupó por la vivienda. Nosotros hemos hecho un Plan de Vivienda 2023-2027, elaborado por una consultora que nos ha dicho que pueden hacerse 8.900 viviendas: 4.100 de protección y 4.800 libres. Y añade 4.700 ayudas al alquiler para 13.600 familias. Dani Pérez dio esa cifra mágica de 10.000 viviendas justo cuando lo presentamos. Pudo decir 5.000 como 20.000. Dijo la que se le ocurrió. Primero se comprometió a ‘hacer’ y luego dijo ‘iniciar’. Y, además, le puso precio: 150.000 euros. Las VPO llegan, según el mercado, hasta 200.000. Hay una diferencia que costaría 500 millones de euros al ayuntamiento, que legalmente es imposible. No habla de alquiler. Pone un precio a la venta. Todo es una absoluta ocurrencia, frivolidad y falta de respeto muy grave al ciudadano. No se puede mentir así. No me parece serio. Como el propio plan del gobierno Sánchez. Es un sprint electoral, a ver si su imagen mejora. En Málaga, la Sareb y Defensa apenas tienen 100 viviendas que no son aprovechables o tardarán años en construirse. Sin embargo, la Sociedad Estatal del Suelo (Sepes) del ministerio de Transporte sí tiene. Le vendimos, en 2001, 800.000 metros cuadrados con una parte para 1.300 viviendas justo al lado de la Expo, pero el Gobierno no ha hecho nada. No tienen credibilidad. Es una operación de marketing. Nosotros, en suelo nuestro, estamos ya adjudicando 530 viviendas con canon cero. No cobramos nada al promotor que haga viviendas baratas y le daremos, además, una ayuda de 50.000 euros por vivienda de los fondos Next Generation. Tenemos otras casi 500 viviendas que estamos haciendo, también, con un crédito del Banco Europeo de Inversiones.

P.- El mes que viene se decide la Expo 2027. La propuesta de Málaga es: ‘La era urbana: hacia la ciudad sostenible. ¿Hay posibilidades?

R.- Hemos hecho un buen trabajo entre todas las administraciones y la Corona, que se ha implicado totalmente. Eso es una fortaleza. Pero, sobre todo, la temática: las ciudades sostenibles como gran reto del siglo XXI. Buscamos honor y fama para Málaga y para España, pero, sobre todo, utilidad para la humanidad, para los retos brutales en movilidad sostenible, eficiencia energética, eliminación de residuos, en sostenibilidad ambiental, pero en sostenibilidad social y económica también. De todo eso se hablará en Málaga, como un super congreso, durante tres meses.

P.- ¿Y con visión de futuro para que no quede el recinto abandonado después como en Sevilla o Zaragoza?

R.- Esa es otra de nuestras fortalezas. Los tres meses de la Expo son importantes, pero la post Expo lo será más durante varias décadas. Será un espacio para acoger iniciativas de enseñanza, innovación y emprendimiento en materia de sostenibilidad con los mejores especialistas y universidades del mundo que quieran venir. Durante las décadas siguientes será un vivero continuo de ideas e iniciativas que generarán millones de empleos para la economía mundial ayudando a resolver los retos del planeta, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero también ayudando a generar empleo aquí, en Málaga. Ese es el enfoque y yo espero que sea una realidad. Un espacio de ideas, de reflexión, de cosas prácticas donde haya muchas experiencias que puedan ser replicadas en otras zonas y otras nuevas que puedan surgir desde Málaga.

P.- Paco de la Torre, gracias por haber recibido a OKDIARIO.

R.- Ha sido un placer. Quiero enviar un saludo muy cordial a todos los que siguen OKDIARIO. Les deseo lo mejor a todos ellos en el plano personal y deseo, lógicamente, que aquellos que siguen OKDIARIO desde Málaga piensen en nuestra opción el 28M como la opción que asegure éxito para Málaga y, así, éxito para España, nuestro país, nuestra patria.